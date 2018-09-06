İtalya'da ilk Starbucks açılıyor

Amerikan kahve dükkanları devi Starbucks, Milano'da ilk mağazasını açıyor.

NTV'de yer alan habere göre, Piazza Cordusio’daki tarihi Posta binasının içinde açılan Starbucks Reserve Roastery, Starbucks’ın endüstriyel kahve anlayışına karşı olan İtalya’daki ilk mağazası olurken, marka 2018 sonlarından itibaren Milano’da başka mağazalar da açmayı planlıyor.

Howard Schultz'a 35 yıl önce Starbucks deneyimini yaratmak için ilham veren İtalyan espresso kültürüne saygı niteliğinde tasarlanan 2.300 metrekarelik Reserve Roastery, moda ve kültürün başkentlerinden biri olan Milano’da kahve kavurma, demleme ve miksoloji gösterisi sunuyor.

Starbucks, Reserve Roastery’de dünyanın 30 ülkesinden küçük partiler halinde tedarik edilen ve ilk kez Avrupa’da kavrulan sınırlı miktarda Arabica kahvesi ve yanında ünlü şef Rocco Princi'nin fırınından çıkmış taze artizan lezzetlerle eşsiz bir deneyim sunucak.

Merakla beklenen Milano’daki Roastery, İtalyan misafirler için şehre bir saygı duruşu niteliği taşıyor. Starbucks bu mağaza ile 47 yıllık tarihi boyunca kahve hakkında öğrendiği her şeyi nefes kesici bir ortamda sunuyor. Bu akşam gerçekleşecek resmi açılış kutlamasının ardından, Roastery bu gece açılıyor.

"Büyük bir saygıyla İtalya'ya getiriyoruz"

Starbucks onursal başkanı Howard Schultz açılışla ilgili duygularını şu sözlerle ifade etti: “Milano’ya ilk kez geldiğim 1983 yılında şehrin espresso barlarında gördüğüm topluluk hissi, baristalar ile müşteriler arasındaki rahat ve gerçek insani bağ kurma anları beni büyüledi. Milano’daki Roastery’nin açılışı ile Starbucks'ın hikayesi bir döngüyü tamamlıyor. 35 yıl önce ilham aldığım o ilk andan milyonlarca insanın günlük hayatının bir parçası haline geldiğimiz bugüne dek yaşadığımız tüm deneyimi büyük bir saygıyla İtalya'ya getiriyoruz. Yeşil önlüğünü takan 350.000 çalışma arkadaşımız ve onlardan önceki milyonlar adına, İtalyan misafirlerimize en mükemmel Starbucks deneyimini sunacağımız için büyük onur ve gurur duyuyorum.”

Milano’daki 2,300 metrekarelik Roastery, Piazza Cordusio'daki Palazzo della Poste binasında, Duomo, Galleria Vittorio Emanuele II ve Scala Tiyatrosu gibi ikonik tarihi eserlere birkaç sokak uzaklıkta bulunuyor.

Roastery’nin açılmasının ardından Starbucks, 2018 sonlarından itibaren lisanslı iş ortağı Percassi ile birlikte Milano'ya yeni kafeler de açacak. Bu mağazalar, İtalyan pazarına özgü kahve kültürünü yansıtırken Starbucks’ın ikonik içecek ve yiyeceklerini de sunacak.