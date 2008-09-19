İtalya'da ilk Müslüman kadın asker

3 bin 500 kadının görevli olduğu İtalyan ordusunda görevli ilk Müslüman kadın asker El Habaki: Ramazanda oruç tutuyorum. Yemekhanede de Müslüman adetlerim dikkate alınıyor



İtalyan ordusunun ilk Müslüman kadın askeri Aosta bölgesinde Castello Cantore kışlasında görevli Nabila El Habaki... Kışlada ilk ramazanını geçiren El Habaki İtalyan basınına konuştu... Bir yıldır aralarına katıldığı Alpinist (dağcı) birliklerinde önümüzdeki günlerde onbaşı rütbelerinin takılmasını bekliyor. 3 bin 500 kadının görevli olduğu İtalyan ordusundaki ilk Müslüman kadın asker olan 18 yaşındaki El Habaki, bu özelliğiyle ülkede ilgi uyandırıyor.



Domuz yemediği için özel yemek hazırlanıyor



İtalya'ya 40 yıl önce gelen Faslı bir işçinin kızı olan Nabila, "Domuz eti yemediğim için bana özel yemek hazırlıyorlar" diyerek kışlasının yemekhanesinde Müslüman adetlerinin dikkate alındığını anlatıyor. Uzun yıllar Mantova'da yaşayan, İtalya doğumlu Nabila, bir kız kardeşinin ve annesinin başını örttüğünü ancak kendisinin seçiminde özgür bırakıldığını, bu nedenle de başörtüsü takmadığını vurguluyor. Nabila'nın bir yılını tamamladığı "Alpinist Eğitim Merkezi" kumandanı General Claudio Berto ise, Nabila için, "Tüm özel ihtiyaçları dikkate alınıyor" dedi.

