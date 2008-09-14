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Spor

İtalya'da ilk cepte Vettel var

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 14. yarışı İtalya Grand Prix'sinde pole pozisyonu sürpriz bir plot kazandı. Havanın yağışlı olması nedeniyle takımlar istedikle

14 Eylül 2008 03:00

Formula 1'de sezonun 14. yarışı İtalya Grand Prix'sinde STR Ferrari pilotu Sebastian Vettel 1.37.555'lik derecesiyle yarışa ilk sırada başlama hakkını elde etti.

 

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 14. yarışı İtalya Grand Prix'sinde pole pozisyonu sürpriz bir plot kazandı. Havanın yağışlı olması nedeniyle takımlar istedikleri derecelere ulaşamazken, STR Ferrari'nin genç pilotu Sebastian Vettel, 1.37.555'lik derecesiyle yarışa ilk sırada başlama hakkını elde etti.

McLaren Mercedes'in Fin pilotu Heikki Kovalainen 1.37.631 ile ikinci sırayı elde ederken, Red Bull-Renault'tan Mark Webber 1.38.117'lik derecesiyle yarışa üçüncü sırada başlama hakkını kazandı.

Sürücüler klasmanında ilk sırada yer alan McLaren Mercedes'in İngiliz pilotu Lewis Hamilton ile Ferrari'nin Fin pilotu Kimi Raikkonen,  ikinci turlarda en iyi 10 derece arasına giremedikleri için 3. turlara katılamadılar.

Hamilton 1.39.265 ile 15. sırada, Raikkonen 1.37.522 ile 14. sırada kalırken, Ferrari'nin Brezilyalı pilotu Felipe Massa 1.38.894'lük derecesiyle 6. sırayı elde etti.


SıraSürücüTakımSıralama 1Sıralama 2Sıralama 3
1 Sebastian Vettel STR-Ferrari 1:35.464 1:35.837 1:37.555
2 Heikki Kovalainen McLaren-Mercedes 1:35.214 1:35.843 1:37.631
3 Mark Webber Red Bull-Renault 1:36.001 1:36.306 1:38.117
4 Sebastien Bourdais STR-Ferrari 1:35.543 1:36.175 1:38.445
5 Nico Rosberg Williams-Toyota 1:35.485 1:35.898 1:38.767
6 Felipe Massa Ferrari 1:35.536 1:36.676 1:38.894
7 Jarno Trulli Toyota 1:35.906 1:36.008 1:39.152
8 Fernando Alonso Renault 1:36.297 1:36.518 1:39.751
9 Timo Glock Toyota 1:35.737 1:36.525 1:39.787
10 Nick Heidfeld BMW Sauber 1:35.709 1:36.626 1:39.906
11 Robert Kubica BMW Sauber 1:35.553 1:36.697  
12 Giancarlo Fisichella Force India-Ferrari 1:36.280 1:36.698  
13 David Coulthard Red Bull-Renault 1:36.485 1:37.284  
14 Kimi Räikkönen Ferrari 1:35.965 1:37.522  
15 Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 1:35.394 1:39.265  
16 Rubens Barrichello Honda 1:36.510    
17 Nelsinho Piquet Renault 1:36.630    
18 Kazuki Nakajima Williams-Toyota 1:36.653    
19 Jenson Button Honda 1:37.006    
20 Adrian Sutil Force India-Ferrari 1:37.417    

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