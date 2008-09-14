İtalya'da ilk cepte Vettel var

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 14. yarışı İtalya Grand Prix'sinde pole pozisyonu sürpriz bir plot kazandı. Havanın yağışlı olması nedeniyle takımlar istedikleri derecelere ulaşamazken, STR Ferrari'nin genç pilotu Sebastian Vettel, 1.37.555'lik derecesiyle yarışa ilk sırada başlama hakkını elde etti.
McLaren Mercedes'in Fin pilotu Heikki Kovalainen 1.37.631 ile ikinci sırayı elde ederken, Red Bull-Renault'tan Mark Webber 1.38.117'lik derecesiyle yarışa üçüncü sırada başlama hakkını kazandı.
Sürücüler klasmanında ilk sırada yer alan McLaren Mercedes'in İngiliz pilotu Lewis Hamilton ile Ferrari'nin Fin pilotu Kimi Raikkonen, ikinci turlarda en iyi 10 derece arasına giremedikleri için 3. turlara katılamadılar.
Hamilton 1.39.265 ile 15. sırada, Raikkonen 1.37.522 ile 14. sırada kalırken, Ferrari'nin Brezilyalı pilotu Felipe Massa 1.38.894'lük derecesiyle 6. sırayı elde etti.
|Sıra
|Sürücü
|Takım
|Sıralama 1
|Sıralama 2
|Sıralama 3
|1
|Sebastian Vettel
|STR-Ferrari
|1:35.464
|1:35.837
|1:37.555
|2
|Heikki Kovalainen
|McLaren-Mercedes
|1:35.214
|1:35.843
|1:37.631
|3
|Mark Webber
|Red Bull-Renault
|1:36.001
|1:36.306
|1:38.117
|4
|Sebastien Bourdais
|STR-Ferrari
|1:35.543
|1:36.175
|1:38.445
|5
|Nico Rosberg
|Williams-Toyota
|1:35.485
|1:35.898
|1:38.767
|6
|Felipe Massa
|Ferrari
|1:35.536
|1:36.676
|1:38.894
|7
|Jarno Trulli
|Toyota
|1:35.906
|1:36.008
|1:39.152
|8
|Fernando Alonso
|Renault
|1:36.297
|1:36.518
|1:39.751
|9
|Timo Glock
|Toyota
|1:35.737
|1:36.525
|1:39.787
|10
|Nick Heidfeld
|BMW Sauber
|1:35.709
|1:36.626
|1:39.906
|11
|Robert Kubica
|BMW Sauber
|1:35.553
|1:36.697
|
|12
|Giancarlo Fisichella
|Force India-Ferrari
|1:36.280
|1:36.698
|
|13
|David Coulthard
|Red Bull-Renault
|1:36.485
|1:37.284
|
|14
|Kimi Räikkönen
|Ferrari
|1:35.965
|1:37.522
|
|15
|Lewis Hamilton
|McLaren-Mercedes
|1:35.394
|1:39.265
|
|16
|Rubens Barrichello
|Honda
|1:36.510
|
|
|17
|Nelsinho Piquet
|Renault
|1:36.630
|
|
|18
|Kazuki Nakajima
|Williams-Toyota
|1:36.653
|
|
|19
|Jenson Button
|Honda
|1:37.006
|
|
|20
|Adrian Sutil
|Force India-Ferrari
|1:37.417
|
|