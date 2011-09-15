-İtalya'da ikinci tasarruf paketi onaylandı ROMA (A.A) - 14.09.2011 - İtalya Parlamentosu, bütçe açığı ile kamu borcunu azaltmak için hazırlanan yaklaşık 54 milyar avro değerindeki ikinci tasarruf paketini onayladı. İtalya'da 2013 yılına kadar bütçe açığı ile kamu borcunu azaltmak, bütçe dengesini sağlamak üzere hazırlanan 54,2 milyar avro değerindeki ikinci tasarruf paketi Parlamento'ya gelmeden önce Senato'da onaylanmıştı. Başbakan Silvio Berlusconi liderliğindeki merkez sağ hükümetin yaz aylarında hazırladığı ancak Senato'daki oylamanın son gününe kadar değişikliklere uğrayan pakette, KDV'nin yüzde 20'den 21'e yükseltilmesi, işten çıkarmalar, politikacıların harcamalarında birtakım kesintiler, özel sektörde çalışan kadınlarda emeklilik yaşının 65'e çıkarılması öngörülüyor. İtalya'nın kamu borcu, temmuz ayında 1 trilyon 911,8 milyar avro ile rekor düzeye ulaştı. Geçen yıl GSYH'nin yüzde 119'u düzeyinde olan ülkenin kamu borcunun GSYH'ye oranının halihazırda yüzde 120'ye ulaştığı tahmin ediliyor. Dünyanın kamu borcu en yüksek ülkelerinden İtalya'nın GSYH'nin yüzde 4,6'sına ulaşan bütçe açığı ise pek çok Avrupa ülkesinin altında bulunuyor. Bu arada, paketin oylanması sırasında Roma sokaklarında protesto gösterileri düzenlendi. Bazı göstericilerin, Parlamento yakınlarında polisle çatıştığı bildirildi.