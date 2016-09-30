İtalya'da hükümetin aday olduğu 2024 Yaz Olimpiyatları'na Roma Belediyesi 'Hayır' dedi

Roma Belediye Meclisi'nden, İtalyan hükümetinin aday olduğu 2024 Yaz Olimpiyatları için onay çıkmadı. Belediye meclisinde özel oturumla bugün yapılan olimpiyat oylamasında, Roma'nın 2024 Yaz Olimpiyatları için adaylığı 12'ye karşı 30 'hayır' oyuyla reddedildi. Kamuoyu, Roma kent yönetiminin bu kararı ile oyunların kazanılmasının zora girdiğini ve adaylığın büyük orandan bittiği görüşünü dile getirdi.

Oyunlara, 12 milyar euro gibi yüklü miktarda borcu olan başkentin üzerindeki maddi külfeti arttıracağı teziyle başından beri karşı çıkan Roma Belediye Başkanı Virginia Raggi, sosyal paylaşım sitesi Facebook'taki hesabından oylama sonrası yaptığı açıklamada, "Üzerimizde çok güçlü baskı var. Adeta bir kuşatma altında gibiyiz ama biz bu oylamayla kentimiz için çalışmaya devam ettik. Oyunlara 'evet' demek sorumsuzluk olacaktı. Biz hem Roma hem de İtalya için daha fazla borca 'hayır' dedik." ifadelerini kullandı.

Ülkede, bu konu üzerinde geçen hafta Ulusal Olimpiyat Komitesi ile büyük bir kriz yaşayan Raggi, tarihi kentin daha önce ev sahipliğini üstlendiği diğer büyük organizasyonlarda yapılan yolsuzlukları ve bitmeyen tesis inşaatlarını anımsattı ve bu nedenle "hayır" dediklerini belirtti.

Roma'nın 2024 adaylığına büyük destek veren ancak geçen haftaki krizde çıkan "hayır" kararına karşı yapabilecekleri çok bir şey olmadığını ifade eden Başbakan Matteo Renzi, oyunları veto eden belediye başkanı Raggi'ye yüklendi.

Bugün olimpiyatlara belediye meclisinin kararıyla kesin olarak "hayır" dendiğini dile getiren Başbakan Renzi, "Bu meşru ama uluslararası düzeyde kötü bir izlenim bırakıyor. Ciddi bir siyasetçi hırsızları durdurur, büyük kamu işlerini değil. Binlerce kişi için istihdam fırsatı kaybedildi." diye konuştu.

Olimpiyat adaylıklarında, aday kentlerin, Uluslararası Olimpiyat Komitesi'ne (IOC) başvurusunda, yerel yönetiminin "olur"unu alması ana şart olarak koşuluyor. 2024 Yaz Olimpiyatları için geçen yıl IOC'ye resmen başvuruda bulunan Roma'nın adaylığı, belediyeden gelen bu ret kararıyla oldukça zora girdi. Uzmanlar, Roma'nın bu haliyle 2024'ü kaybetmekle kalmayıp, sonraki yıllardaki olası adaylıklara dair de IOC nezdinde iyi bir izlenim bırakmadığı görüşünde birleşiyor.