İtalya'da hükümet kuruldu

İtalya'da hükümeti kurma görevi verdiği Enrico Letta'nın bakanlar kurulu listesi, Cumhurbaşkanı Giorgio Napolitano tarafından kabul edildi.

Ülkede geçen Şubat ayında yapılan genel seçimlerden sonra bir türlü kurulamayan hükümet, Cumhurbaşkanı Napolitano'nun, Demokrat Partili Enrico Letta'nın kabine listesini kabul etmesiyle oluştu.

Letta başbakanlığında, merkez solun çatı partisi Demokrat Parti (PD), merkez sağda aynı pozisyondaki Özgürlükçü Halk Partisi (PDL), Mario Monti'nin merkez hareketi ve teknokrat isimlerden oluşan yeni kabinenin, yarın Cumhurbaşkanı Napolitano huzurunda yemin edeceği açıklandı.

Hükümetin çalışmalarına başlaması için parlamentonun alt kanadı Temsilciler Meclisi ile üst kanat olan Cumhuriyet Senatosu'ndan güven oyu alması gerekiyor. Güven oylamalarının hafta içi yapılması bekleniyor.