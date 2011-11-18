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Dünya

İtalya'da hükümet güvenoyu aldı ROMA (A.A)

18 Kasım 2011 00:53

-İtalya'da hükümet güvenoyu aldı ROMA (A.A) - 17.11.2011 - İtalya'da Mario Monti başkanlığındaki yeni hükümet Senato'da güvenoyu aldı. Parlamentonun üst kanadı Senato'da yapılan oylamada Monti hükümeti 307 oydan 281'ini almayı başardı. Böylece Monti liderliğindeki teknokratlar hükümeti ilk sınavını başarıyla verdi.   Parlamentonun alt kanadı Temsilciler Meclisi'nde yarın öğleden sonra yapılacak güvenoylamasında da Monti hükümetinin rahatlıkla oyların çoğunluğunu elde etmesi bekleniyor. Monti, Senato'daki oylamadan önce yaptığı konuşmada, ''Avrupa'nın İkinci Dünya Savaşı'nın sonundan bu yana en zor günlerini yaşadığını'' belirterek, ''Saygıdeğer senatörler kendimizi kandırmayalım. Avrupa projesi, para birliği sona ererse hayatta kalamaz'' dedi. ''Birlik ruhu taşıyan, yapıcı bu hükümet acil ve ciddi bir durumla karşı karşıya olduğunun farkında'' diyen Monti, kurulan hükümetin milli mutabakat hükümeti olduğunu kaydetti.

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