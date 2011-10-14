-İtalya'da hükümet güvenoyu aldı ROMA (A.A) - 14.10.2011 - İtalyan parlamentosunda, 2010 yılı devlet harcamalarına ilişkin bilançonun oylandığı salı günkü oturumda, mecliste çoğunluğu sağlayamayan Silvio Berlusconi liderliğindeki merkez sağ hükümet, hakkında istenen güven oylamasında iktidarını, 316 milletvekilinin güvenoyunu alarak korumayı başardı. Hükümetin, 2010 yılı devlet harcamalarına ilişkin bilançonun görüşüldüğü 630 sandalyeli İtalyan parlamentosunda, bilançonun 1. maddesinin oylamasında çoğunluğu sağlayamayarak 290'a 290 eşitlik çıkması, İtalya'daki siyasi gündemi, merkez sağ iktidar için istenen ve bugün yapılan güven oylamasına çevirmişti. Oylamada, 630 sandalyeli Temsilciler Meclisi'nde 316 milletvekilinin onayını alan Başbakan Silvio Berlusconi'nin lideri olduğu merkez sağ iktidarı bir güven oylamasını daha kazasız atlatmış oldu. Güven oylamasında, 301 milletvekili de hükümet aleyhinde oy kullandı. Güven oylaması öncesinde merkez sağ iktidara mensup milletvekillerinden bazılarının oturuma girmemesi üzerine, hükümet, 630 sandalyeli parlamentonun yarısından bir fazla olması gereken oylama yeter sayısını bulmakta zorlandı. Muhalefet milletvekillerinin de son ana kadar hükümetin oylama yeter sayısına ulaşmasını bekleyip, bu sayıya ulaştıktan sonra oturuma katıldıkları görüldü. Temsilciler Meclisi'ndeki oylama sırasında, yarın Roma'da büyük bir yürüyüş düzenleyecek olan ''Öfkeliler (Indignados)'' de sonucu "Utanın, utanın" ve "Yarın görüşürüz" diye bağırarak protesto etti.