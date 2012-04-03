İtalya'da her 5 erkekten biri öz baba değil!

İtalya'da erkekler internet üzerinden satılan babalık testine büyük ilgi gösteriyor. Babalık şüpheleri olan erkekler DNA testi kitleri alarak meraklarını gideriyor. Sonuçlar, test yaptıran her 5 İtalyan erkekten birinin, çocuğunun gerçek babası olmadığını ortaya koyuyor.

Çocuğun babası olduğundan şüphelenen erkeklerin yapması gereken şeyse çok basit; Önce internet üzerinden satış yapan güvenilir bir şirketten fiyatları 300 ila 500 Euro arasında değişen bir DNA kiti ısmarlamak.

Ardından posta ile gönderilen, iki pamuklu çubuk ve plastik torbayı kullanarak, baba ve çocuktan tükürük örneğini alıp şirkete postalamak.

Sonuç internette açıklanıyor

Tükürük yerine çiğnenmiş sakız, kullanılmış mendil ve saç örneği de kullanılabiliyor. Beş gün süren bekleyişin ardından babalık testinin sonucu yine internet üzerinden açıklanıyor. Resmi rakamlara göre İtalya'da geçen yıl, 3 bin 600 baba DNA testi yaptırdı. Sonuçlar, testi yaptıran her beş İtalyan erkekten birinin çocuğunun biyolojik babası olmadığını ortaya koydu.