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Dünya

Havai fişek fabrikasında patlama: 7 ölü

Fabrikada büyük hasara yol açan olay havai fişekler denendiği sırada meydana geldi

25 Temmuz 2015 00:00

İtalya'nın güneydoğusundaki Bari kenti yakınlarındaki bir havai fişek fabrikasında meydana gelen patlamada 7 kişi öldü.

Bari yakınlarındaki Modugno'da havai fişek üretimi yapılan fabrikada öğle saatlerinde kuvvetli bir patlama meydana geldi. İtalyan basınına yansıyan haberlere göre, patlamada ilk belirlemelere göre 7 kişi yaşamını yitirirken, 6 kişi de yaralandı. Patlamanın ardından olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve ambulans sevk edildi.

Fabrikada büyük hasara yol açan olayın, havai fişeklerin denendiği sırada yaşandığı ve patlamaların bir saat boyunca sürdüğü belirtildi. 

Patlamalar, çevrede bulunan yerleşim yerlerinde de hissedildi.

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