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Dünya
Deutsche Welle

İtalya'da havai fişek fabrikasında patlama

İtalya'nın güneyindeki Modugno kenti yakınlarında bir havai fişek fabrikasında meydana gelen patlamada 7 kişi hayatını kaybetti.

25 Temmuz 2015 12:34


Yetkililerin açıklamasına göre, Bari'nin güneybatısında yer alan Modugno'daki havai fişek fabrikasında önce bir kamyonda patlama meydana geldi.

Patlamayla birlikte çıkan yangın fabrikaya da sıçradı. Fabrikada bir saate yakın patlamalar meydana geldi.

İtfaiye ekipleri tesis yakınında bulunan ormana da sıçrayan alevleri kontrol altına almak için seferber oldu. Olayda 7 kişi can verirken, bazıları ağır olmak üzere çok sayıda kişinin yaralandığı bildirildi.

Hayatını kaybedenlerin fabrika işçileri olduğu, yangının çıkış nedeninin araştırıldığı belirtildi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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ModugnoBariDeutsche Welle Türkçe DW/AFP/dpa/NH

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