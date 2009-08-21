İtalya'da Haşema giyenlere 500 euro ceza

İtalya’nın bir kasabasında haşemayla havuza girmek yasaklandı. İtalya solu, ‘Haşemayı küvetlerinde kullansınlar’ diyen belediye başkanına tepki gösterdi; haşemanın örtünme hakkı olduğunu bildirdi.



İtalya’nın kuzeyindeki Piedmont’un Varallo Sessia kasabasında, “İslami mayo” olarak da anılan haşema ile havuza girmek yasaklandı. Fransa’da Müslüman bir kadının haşemasıyla havuza girmesine izin verilmemesinden bir hafta sonra alınan karar, İtalya’daki iktidar ve muhalefet partilerini karşı karşıya getirdi.



Başbakan Silvio Berlusconi liderliğindeki iktidarın koalisyon ortaklarından aşırı sağcı ve yabancı düşmanı parti Kuzey Birliği’nden (KBP) Belediye Başkanı Gianluca Buonanno, yasağa uymayanların 500 euro ceza (yaklaşık 1050 TL) ödemek zorunda kalacağını duyurdu.



Kararın sadece hijyenle ilgili olmadığını ve “maskeli kadın” görüntüsünün küçük çocukları rahatsız edebileceğini söyleyen Buonanno, “Batılı bir kadının Müslüman bir ülkede bikiniyle yüzdüğünü düşünün. Bu, ölüm, hapis ya da sınırdışı edilme cezasıyla sonuçlanabilir. Biz ise sadece bunun kullanımını yasaklıyoruz” dedi.



Batı uygarlığına ait olmayan tavırlar karşısında boyun eğmeyeceklerini belirten Buonanno, “Bu kararımızdan rahatsızlık duyanlar, haşemayı küvetlerinde kullansınlar” diye konuştu.



Hoşgörü eğitimi için araç



Ana muhalefetteki solcu Demokrat Parti (DP) yetkilileri ise, haşema kullanımının, kadınların örtünme hakkı kapsamında değerlendirilmesi gerektiğini kaydetti. Haşemanın hoşgörü eğitimi için bir araç olabileceğini vurgulayan DP Milletvekilli Daniela Sbrollini, “Haşemalı bir kadına rastladığımızda, bunu çocuklarımıza kültürel farklılığı açıklamada bir araç olarak kullanabilmeliyiz. Kimilerinin göçmen kadınları kastederek, ‘Gidip kendi ülkelerinde yüzsünler’ demelerini esefle karşılıyorum” dedi.



Benzeri bir tartışma, Fransa’da geçen hafta Emerainville kasabasında Müslüman bir kadının havuza girmesine izin verilmemesi ve kadının havuz yönetimini “ayrımcılık”la suçlayarak polise şikâyet etmesi üzerine yaşamıştı.



İsviçre basketinde

başörtüsü yasağı



İsviçre Basketbol Federasyonu ProBasket, Müslüman bir kadın basketbolcunun lig maçlarında başörtüsü takamayacağını bildirdi. ProBasket’in açıklamasında, 19 yaşındaki Irak asıllı İsviçre vatandaşı Sura El Şavk’ın başörtüsü takma talebine ilişkin olarak, her türlü dini semboller ile başörtüsünü yasaklayan Uluslararası Basketbol Federasyonu’nun (FIBA) kurallarına uydukları belirtildi. Açıklamada, takımı STV Luzern’in El Şavk’ın başörtüsüyle oynamasına izin vermesi halinde hükmen yenik sayılacağı da ifade edildi. Sura El Şavk, başörtüsüz oynayıp oynamayacağı konusunda bilgi vermedi.

