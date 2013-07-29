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Dünya

İtalya'da hacı adaylarını taşıyan otobüs viyadüğe devrildi; 37 ölü!

Peder Pio'nun yaşadığı toprakları ziyaret eden 50 Hristiyan hacı adayının 3 günlük tatili faciayla sonuçlandı

29 Temmuz 2013 11:32

İtalya'nın güneyinde Hristiyan hacı adaylarını taşıyan bir tur otobüsü viyadüğe yuvarlandı. Kaza sonucu yaklaşık 50 kişinin bulunduğu otobüste en az 37 kişi yaşamını yitirdi. 11 yolcu da ağır yaralandı.

İtalya'da Katoliklerin büyük mucizeler gerçekleştirdiğine inandığı ve bu nedenle Vatikan tarafından “aziz" ilan edilen Peder Pio'nun yaşadığı toprakları ziyaret eden 50 Hristiyan hacı adayının 3 günlük tatili faciayla sonuçlandı.

İtalya'nın güneyinde bulunan Benevento kenti ve çevresindeki dini önemi olan yerleri gezen 50 hacı adayı, Napoli'ye dönmek için dün akşam otobüsle yola çıktı.

Otobüs, Avellino kenti yakınlarında arkadan bazı araçlara çarparak, zincirleme kazaya neden oldu. Kontrolden çıkan otobüs, Acqualonga Viyadüğü'ndeki bariyerleri aşarak, yaklaşık 30 metreden uçtu.

Resmi kaynaklardan yapılan açıklamaya göre, aralarında çok sayıda çocuk ve otobüs şoförünün de bulunduğu 37 kişi olay yerinde  yaşamını yitirdi.

Güçlükle gerçekleştirilen kurtarma çalışmalarının ardından çevre hastanelere kaldırılan 11 yaralının durumlarının ise ağır olduğu belirtildi.

Kazaya, aracın fren sisteminde meydana gelen bir arızanın neden olduğu ifade edildi.

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