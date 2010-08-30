-İTALYA'DA GÜNDEM KADDAFİ ROMA (A.A) - 30.08.2010 - Libya lideri Muammer Kaddafi'nin dün Roma'da 500 hostes kıza seslenmesi, İtalyan basınında manşete yerleşti. İtalyan gazeteleri, İtalya-Libya Dostluk Anlaşması'nın ikinci yıldönümünü kutlamak üzere Roma'ya gelen Kaddafi'nin dün yaptığı konuşmada Avrupa'ya Müslüman olma çağrısı yapmasına geniş yer verdi. Bu sözlerin muhalefetten ve sağ çizgideki kimi partilerden tepki aldığına işaret edilen haberlerde, İtalya Başbakanı Silvio Berlusconi'nin ise yakın çevresindeki kişilere Libya'yla ekonomik ilişkilerin çok daha önemli olduğundan söz ederek, "Bunlar bir tür folklor gösterisi. Büyütmemek lazım" telkininde bulunduğu ileri sürüldü. Corriere della Sera gazetesi, Libya liderinin sözlerini, "Kaddafi: Avrupa Müslüman olmalı" manşetiyle özetledi. Spotlardaysa, "Albaydan 500 hostesle şov. Muhalefetten protesto. Roma'yı ziyaret eden Kaddafi, din değiştirme çağrısı yaptı. Demokrat Parti'ye göre kadınlar aşağılandı. Kuzey Birliği Partisi'nden de eleştiri var" ifadeleri kullanıldı. La Repubblica, Libya lideriyle ilgili haberi ikinci manşet olarak, "Kaddafi'nin şovu hükümeti tedirgin etti: Avrupa İslam dinine geçmeli" başlığıyla sundu. "Bu sirk bizi aşağılıyor" başlığıyla kaleme alınan başyazıda ise "1969'dan beri Libya halkını ezmekte olan bir diktatöre, ekonomik çıkarlar uğruna Berlusconi tarafından aşırı ilgi gösterilmesinin İtalya'nın prestijini zedelediği" savunuldu. Başbakan Berlusconi'nin kardeşi Paolo Berlusconi'ye ait Il Giornale gazetesi de Libya liderine ilişkin haberi, "Kaddafi şov: İslam'a geçin" manşetiyle verdi. Roma'ya çadırı ve kadın korumalarıyla gelen Kaddafi'nin yaptığı şov "adeta bir sirk gösterisi" olarak nitelenirken, iç sayfadaki haberde ise "Folklorun ardında altın değerinde ekonomik ilişkiler var" ifadesi kullanıldı. La Stampa gazetesi ise Libya liderinin ziyaretini, "Kaddafi Roma'ya gelir gelmez şov yaptı: Avrupa İslam'ı seçmeli" manşetiyle duyurdu.