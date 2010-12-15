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Dünya

İTALYA'DA GÖSTERİLER: 100 YARALI  ROMA (A.A)

15 Aralık 2010 01:04

-İTALYA'DA GÖSTERİLER: 100 YARALI  ROMA (A.A) - 14.12.2010 - İtalya'da Başbakan Silvio Berlusconi hükümetinin güvenoyu almasına tepki gösteren öğrencilerin şiddet eylemlerinde 100 kadar yaralı olduğu bildirildi.  Başkent Roma'da parlamentonun ve Berlusconi'nin rezidansının bulunduğu ve polis tarafından çok sıkı biçimde kordon altına alınan bölgedeki öğrenci eylemlerinde, polis ve öğrencilerden yaklaşık 100 kişi yaralandı, yaralıların yaklaşık 20'si hastaneye kaldırıldı. 40 kadar gösterici de gözaltına alındı.  Araçları ve mağazaları ateşe veren, vitrin camlarını kıran maskeli göstericiler polisle de çatıştı.  Yılbaşı alışverişi için mallarla dolu olan mağazalar kapılarını erkenden kapatmak zorunda kalırken, sokakları polisin fırlattığı beyaz gözyaşartıcı gazlarla öğrencilerin çıkardığı yangınların alevleri sardı.

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