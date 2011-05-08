-İTALYA'DA GÖÇMENLERİ TAŞIYAN TEKNE BATTI ROMA (A.A) - 08.05.2011 - İtalya'nın güneyindeki Lampedusa Adası'nın limanına yaklaşan ve içinden 200 kadar kaçak göçmenin bulunduğu teknenin battığı, aralarında kadın ve çocukların bulunduğu çok sayıda kişinin denize atladığı belirtildi. İtalyan Ansa ajansındaki haberde, sahil muhafaza ekiplerinin kurtarma operasyonu düzenlediği ve şimdiye kadar onlarca kaçağı kurtardığı ifade edildi. Son haftalarda Libya ve Tunus'tan kaçan binlerce kişi Lampedusa'ya geliyor.