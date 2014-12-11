İtalya’da genel grev



“Böyle gitmez!” sloganıyla düzenlenen grev çerçevesinde İtalya'da sekiz saat boyunca iş bırakılacak.

Grevin kamu ve özel sektörü etkilemesi bekleniyor. Ülkede greve eşlik eden protesto gösterilerinin de düzenlenmesi planlanıyor. Özellikle havayolu seferleri ve toplu taşımada aksamalar yaşanması bekleniyor.

İtalya'da sendikalar aylardır Başbakan Matteo Renzi'nin liderlik ettiği sol-merkez hükümetin istihdam piyasası reformlarını eleştiriyor. Kısa bir süre önce kabul edilen reform paketi, istihdam piyasasının esnekleştirilmesini ve işten çıkarmaların kolaylaştırılmasını öngörüyor. Sendikalar, İtalya'da ekonominin canlandırılması için yatırımlara ağırlık verilmesini talep ediyor.

İtalyan ekonomisi, İkinci Dünya Savaşı'ndan sonraki en ağır resesyon döneminden geçiyor.