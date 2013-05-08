İtalya'da gemi kazası: 3 ölü

İtalya'nın Cenova kentinde kontrol kulesine çarpan bir konteynır gemisi faciaya yol açtı. 3 kişinin yaşamını yitirdiği ve 10 kişinin denizde kaybolduğu öğrenildi.

Dün gece yerel saatle 23.30 sıralarında Cenova Limanı'nda meydana gelen kazaya, ülkenin köklü deniz sevkiyatı firmalarından Ignazio Messina'ya ait Jolly Nera adlı gemi yol açtı. Kontrolden çıkarak Giano Rıhtımı'nda bulunan yaklaşık 10 metre yüksekliğindeki kontrol kulesine çarpan, 40 bin ton kapasiteli gemi, kulenin 45 derece yan yatmasına neden oldu.

Kulede görevli olan çok sayıda kişinin çarpmanın etkisiyle denize düştüğü ve bunlardan 3'ünün yaşamını yitirdiği belirtildi. Kayıp olan 10 kişinin ise, kısmen suya gömülen kontrol kulesinin asansör bölümü ile denizde olduğu sanılıyor. Kayıpların bulunması için çalışmalar halen sürüyor.



Yetkililerin verdiği ön bilgilere göre, kazanın ya manevra hatasından ya da 236 metre uzunluğundaki gemide oluşan teknik bir arızadan dolayı meydana gelmiş olabileceği düşünülüyor. Geminin 2 motorunun durarak, kontrolün kaybolmasına yol açmış olabileceği güçlü ihtimaller arasında.

cnntürk.com'un haberine göre, kaza haberi üzerine hemen limana gelen ve şok yaşadıklarını gözyaşlarıyla dile getiren geminin armatörü Stefano Messina, 'Böyle bir şey, grubumuzun tarihinde hiç olmamıştı. Söyleyecek söz yok. Umutsuzuz' dedi. Cenova Savcılığı, kazaya ilişkin soruşturma başlattı.

İtalya'nın Toskana Bölgesi'nde geçen yılın başında yaşanan kruvaziyer faciasında da 32 kişi yaşamını yitirmişti.