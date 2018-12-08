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Dünya

İtalya'da gece kulübünde izdiham: 6 ölü, 100 yaralı

Yaralılardan 10'unun durumu ağır

08 Aralık 2018 12:05

İtalya'nın doğusundaki sahil kenti Ancona'da bir gece kulübünde yaşanan izdihamda 6 kişi hayatını kaybetti, 100 kişi yaralandı.

Ancona'ya bağlı Corinaldo'da yaşanan olayda, gece kulübü içerisinde biber gazı sıkıldığı ve paniğe bunun neden olduğu ileri sürüldü. Bu iddia, henüz yetkililerce doğrulanmadı. Lanterna Azzura adlı mekanda İtalya'nın en tanınmış rap şarkıcılarından Sfera Ebbasta'nın konseri esnasında yaşanan olay, yerel saatle gece yarısı 01.00 sularında gerçekleşti.

Yaralıların Senigallia ve Ancona'daki hastanelere kaldırıldığı duyuruldu. Yaralılardan 10'unun durumu ağır.

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