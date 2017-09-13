İtalya'da faşizm propagandasına yasak

İtalya'da Temsilciler Meclisi faşizm propagandası yapmayı suç sayan yasa tasarısını kabul etti. Faşizm propagandası yapanlar 2 yıla kadar hapis cezası alabilecek.

NTV'nin haberine göre, İtalya'da iktidardaki Demokrat Parti PD'nin önerisiyle Temsilciler Meclisi Genel Kurulu'nda faşizm ve bu rejimle özdeşlemiş kişilere yönelik sembollerin, ürünlerin üretim, dağıtım ve satış yoluyla propagandasının yapılmasını suç sayan yasa tasarısı oylandı.



Buna göre faşizm propagandası yapanlar 2 yıla kadar hapis cezasıyla karşı karşıya kalabilecek.



Parlamentonun alt kanadı Temsilciler Meclisi'nde kabul edilen tasarı, üst kanat senatodan da onay alırsa resmen yasalaşacak.



Muhalefet partileri yasanın sığınmacıların İtalya'ya gelmesini teşvik edeceğini iddia ediyor.