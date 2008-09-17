İtalya’da fahişeye gidenin cezası büyük

Roma Belediye Meclisi'nin kararı uyarınca kentte fahişelik yapanlara ve onlarla ilişkiye girenlere para cezası kesilmeye başlandı. İlk aşamada 200 avro olan ceza iki hafta sonra 500 avro olacak



İtalya'nın başkenti Roma'da hükümetten önce davranıp, belediye meclisinde alınan karar uyarınca, fahişelere ve onlarla ilişkiye geçenlere ceza kesilmeye başlandı. Kent çıkışında devriye gezen belediyeye bağlı trafik ekipleri, öğleden sonra ilk cezaları işleme koydu.



“Bir daha oy vermeyeceğim”



İlk olarak Brezilyalı bir transeksüelle pazarlık yapan 23 yaşındaki bir kişiyi yakalayan trafik ekibi, 200 avro ceza kesti. Genç yeni işleme giren yasadan haberdar olmadığını söylemesine rağmen cezadan kurtulamayınca, “Seçimlerde bu belediye başkanına oy vermiştim ama bir daha vermeyeceğim” dedi. Gün içerisinde 18'i fahişe 2'si müşteri olmak üzere toplam 20 kişiye ceza kesildi. Bu arada 2 hafta süresinde ceza uygulamasının 200 Euro'dan yapılacağı, 2 hafta sonra ise cezaların 500 avroya çıkartılacağı belirtildi.



Fahişe Haklarını Koruma Komitesi tepkili



Fahişe Haklarını Koruma Komitesi adına çalışan bir grup avukatın uygulama aleyhinde mahkemeye gideceği çünkü, henüz İtalya yasalarına göre fahişeliğin bir suç teşkil etmediği belirtilirken, hükümetin fahişeliği suç sayan ve ağır cezai yaptırımları kapsayan yasa tasarısını parlamentoya sunmak için çalışmalarını hızlandırdığı bildirildi.



