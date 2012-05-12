İtalya'da ekonomik kriz nedeniyle artan intihar vakaları protesto edildi

İtalya'da aşırı sağcı parti, ekonomik krize karşı protesto gösterisi düzenledi.

İtalya'nın başkenti Roma'da, ekonomik krizi gerekçe gösteren hükümetin uyguladığı kemer sıkma politikaları protesto edildi. Göstericiler, kriz nedeniyle artan intihar vakalarını da gündeme getirdi.

Göstericiler, ekonomik kriz kurbanlarını temsilen hazırladıkları kuklaları, köprüden sallandırdı. Basının ve halkın yoğun ilgi gösterdiği gösteriyi, aşırı sağcı parti "La Destra" organize etti.

Ocak ayından bu yana, İtalya'da ekonomik kriz nedeniyle bunalıma giren 34 kişi intihar etti. Sadece bu hafta üç kişi, arkalarında iş bulamadıklarından bahsettikleri trajik mektaplarını bırakararak yaşamına son verdi.