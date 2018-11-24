İtalya'da doktorlar grev yaptı, 40 bin ameliyat ertelendi

İtalya’da doktorlar, başta kamu sağlık sektöründe finansman eksikliği ve 10 yıldır sözleşmelerinin yenilenmediği gerekçesiyle 24 saatlik greve gitti. Grev dolayısıyla gün içerisinde planlanan yaklaşık 40 bin ameliyatın ertelendiği, sadece acil servis hizmetlerinin verileceği bildirildi.

Artı Gerçek'te yer alan habere göre, son 10 yılda ekonomik krizle bağlantılı olarak ülkedeki bazı kamu hastaneleri kapatılarak 20 bin yataklık sınırlamaya gidildi. Grevdeki doktorların bağlı olduğu sendikalara göre, 10 yıl içinde 45 bin doktor emekliye ayrılacak. Sözleşmelerinin 10 yıldır yenilenmediğine dikkati çeken doktorlar, vardiya saatlerinin çok ağır olduğunu belirtiyor.

Yeni mezun doktorların uzmanlaşması için gerekli olan bursların azaltılması, birçok hastanede hasta yakınları tarafından doktorlar ve hemşirelere yönelik şiddetin artması ve uzun hasta kuyruklarının olduğu hastanelerde personel yetersizliği de doktorların greve gitmesindeki diğer nedenler olarak sıralandı.