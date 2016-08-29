İtalya'da depremzedeler için spagettili dayanışma

İtalya'da geçen hafta meydana gelen Accumoli merkezli 6 büyüklüğündeki depremin ardından depremzedelerle dayanışma amacıyla çeşitli kampanyalar başlatıldı.

Torino kentinde dün, depremzedelere yardım için bir spagetti etkinliği düzenlendi. 24 Ağustos depreminin merkez üssü yakınındaki, ağır hasar alan Amatrice kasabasının meşhur yemeği "spaghetti all'Amatriciana" (Amatrice usulü spagetti) satışından elde edilen gelir depremzedelere bağışlandı.

500 kg spagetti, 200 kg domates sosu ve 80 kg guanciale (domuz yanak eti) kullanılarak hazırlanan Amatrice usulü spagetti, 7 bin kişiye servis edildi.

Depremde en büyük hasarı gören yerlerden Amatrice kasabasının medarı iftiharı olan bu yemek, başka kampanyalara da ilham verdi. İtalya genelindeki çok sayıda restoran, sipariş verilen her bir porsiyon Amatrice usulü spagetti başına depremzedelere bağış yapma taahhüdünde bulundu.

Kimi restoranlar porsiyon başına 2 euro, kimisi ise tüm ücreti deprem yardımı olarak bağışlayacak.

Depremde evlerini kaybedenlere de bazı oteller kapılarını açtı. Sosyal medya üzerinden duyuru yapan oteller, depremzedeleri herhangi bir ücret almaksızın ağırlayacaklarını açıkladı.

Ev ya da odalarını internet siteleri aracılığıyla kiraya veren özel mülk sahipleri arasında da benzer şekilde depremzedeleri ücretsiz ağırlama kampanyası başlatıldı.

İtalyan Katolik Kilisesi, ilk aşamada 1 milyon euro bağışlarken, 18 Eylül Pazar günü yapılacak ayinlerde de kiliseye gidenlerden bağış toplanacağını açıkladı.

Kültür Bakanlığı da, dün müzelerden elde edilen gelirin yeniden inşa çalışmalarına ayrılacağını açıklamıştı.

24 Ağustos günü sabaha karşı meydana gelen depremde 229'u Amatrice kasabasından olmak üzere 290 kişi hayatını kaybetti, halen 10 kadar kişinin de kayıp olduğu belirtiliyor.

6 büyüklüğündeki depremin ardından en büyüğü 5 büyüklüğünde olmak üzere 2 binin üzerinde artçı sarsıntı da meydana geldi.