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Dünya

İtalya'da depremi tahmin edemeyen uzmanalara 4 yıl hapis istemi

Savcı, İtalya'da 2009'da meydana gelen ve 309 kişinin ölümüyle sonuçlanan depremi tehmin edemekeleri için uzmanlar hakkında hapis istedi

26 Eylül 2012 14:57

İtalya'da savcılık, 2009'da meydana gelen depremi tahmin edemeyen 7 bilim insanı hakkında "ihmal sonucu ölüme sebebiyet vermekten" 4 yıl hapis cezası istedi.

Savcı Fabio Picuti, 6 Nisan 2009'da L'Aquila'da meydana gelen ve 309 kişinin hayatını kaybettiği depremden 6 gün önce, öncü sarsıntıları değerlendiren bilim insanlarının  hazırladığı, deprem riskinin artmadığına dair raporun yetersiz ve işe yaramaz olduğunu belirtti.

Picuti, bilim insanlarının raporunda hatalar ve çelişkiler bulunduğunu ifade etti.

Savcı ayrıca, Ulusal Jeofizik ve Volkan Bilimi Enstitüsü'nün eski başkanı Enzo Boschi'nin deprem riskini küçümsediğini belirtti. Boschi'nin, deprem riski olmadığını söylediğini ifade eden Picuti, "Bu ifade yüzünden insanlar öldü" diye konuştu.

Picuti, yargılanan bilim adamlarının, deprem ihtimaline dikkati çekmek yerine, geleneksek uyarılarda bulunduklarını, özellikle inşaatlarda deprem güvenliğinden bahsettiklerini söyledi.

Mahkemenin 23 Ekim'e kadar karar vermesi bekleniyor.

Bilim insanları hakkında yaklaşık bir yıl önce dava açıldığında 5000'in üzerinde bilim insanı Cumhurbaşkanı Giorgio Napolitano'ya yönelik yayımladıkları açık mektupta, depremlerin teknik açıdan tahmin edilmesinin henüz mümkün olmadığına dikkati çekmişti.

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