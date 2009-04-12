İtalya'da depremde can kaybı sayısı 294'e yükseldi

İtalya'nın Abruzzo bölgesindeki L'Aquila ve civar beldelerde yaşanan şiddetli depremde can kaybı sayısı 294'e yükseldi.



Paskalya yortusunu çadırda geçiren bölge halkı, bu gece de Richter ölçeğiyle 3,1 büyüklüğünde bir artçı sarsıntı yaşadı.



Yetkililer, depremden yaralı olarak kurtulan kişilerden 59 yaşındaki Tommaso Iovinitti'nin tedavi gördüğü hastanede ölmesiyle depremdeki ölü sayısının da 294'e yükseldiğini açıkladı.



Arama kurtarma çalışmalarına dün itibarıyla son verilen deprem bölgesinde, Salı gününden itibaren enkaz kaldırma çalışmalarına devam edilecek.