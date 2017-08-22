İtalya'da deprem sonrası biri 7 aylık 3 kardeş enkaz altından sağ çıkarıldı

İtalya'nın batı kıyılarında, Napoli açıklarındaki turistik Ischia adasında dün akşam meydana gelen depremde ölü sayısı 2'ye, yaralı sayısı 39'a yükseldi.

Sabaha karşı, 7 aylık bir bebeğin kurtarıldığı haberi sevinçle karşılandı. Bebeğin 7 yaşındaki ağabeyi Mattias sabah saatlerinde, 11 yaşındaki en büyük kardeş Ciro da depremden yaklaşık 16 saat sonra yerel saatle 13 civarında enkaz altından sağ olarak çıkarıldı.

Kurtarma ekipleri, gece boyunca enkaz altındaki kardeşlerle konuşarak uyanık kalmalarını sağladı ve açılan bir delikten su gönderdi.

"En büyük ağabey kardeşlerin kurtarılmalarını sağladı"

İtalyan basınının bölgedeki kurtarma ekiplerine dayanarak verdiği bilgiye göre, en büyük ağabey Ciro, kardeşlerinin kurtarılmalarını sağladı. Deprem anında yatağın altına giren Ciro, kardeşi Mattias'ı da yanına çekti. Daha sonra da bir süpürge sapını, üzerlerine yıkılan enkaza vurarak ses çıkardı ve yerlerinin bulunmasını sağladı.

Depremde kilise ve hastane binaları da hasar aldı. Panikle sokağa çıkan turistler ve yerel halk geceyi dışarıda geçirdi.