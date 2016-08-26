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Dünya

İtalya'da deprem bölgesinde OHAL ilan edildi

Perugia kentinde meydana gelen depremde 267 kişi hayatını kaybetmişti

26 Ağustos 2016 16:28

İtalya'nın Perugia kentinin güneyindeki dağlık bölgede Çarşamba sabaha karşı meydana gelen depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 267'ye yükselirken, 400'e yakın da yaralı var.

6.2 büyüklüğündeki deprem sonrası iki gündür 928 artçı sarsıntı yaşanırken, en çok etkilenen bölgelerde olağanüstü hal ilan edildi.

İtalya Başbakanı Matteo Renzi, bölgenin yeniden yapılandırılması için 50 milyon euro ayıracaklarını açıkladı. Renzi ayrıca depremzedelerden vergi de alınmayacağını açıkladı.

Çarşamba yerel saatle 03:36'da meydana gelen depremde enkaz altında kalanları kurtarmak için zamanla yarışılıyor.

Çalışmalara yaklaşık 5 bin kurtarma görevlisi katılıyor. Enkaz altında hâlâ onlarca insan olduğu tahmin ediliyor.

Yaşanan artçı şoklar ise kurtarma çalışmalarını yavaşlatıyor. Perşembe akşamüstü meydana gelen 4.3 büyüklüğündeki artçı sarsıntı paniğe neden oldu.

Kurtarma görevlileri bu sabah enkaz altından yeni cenazeler çıkarırken, ilk cenazeler de bugün toprağa verildi.

İlk toprağa verilenler arasında Pescara del Tronto'da hayatını kaybeden iki çocuk ile büyükanne ve büyükbabaları da var.

10 km derinlikte meydana gelen depremin merkez üssü başkent Roma'nın 100 km kuzey doğusundaki dağlık bölge.

Depremde en çok zarar gören yerler Amatrice, Arquata, Accumoli ve Pescara del Tronto kasabaları.

Bölgedeki yerleşim yerlerinde nüfusun çok yoğun olmadığı, ancak yaz tatili nedeniyle bölgede turistlerin de olduğu göz önünde bulundurulduğunda, hayatını kaybedenlerin sayısını tahmin etmenin zor olduğu belirtiliyor.

Bölgenin çok dağlık olması nedeniyle yardım ekipleri bazı köylere ulaşmakta güçlük çekti.

İtalya Başbakanı Matteo Renzi, depremden etkilenen hiç bir ailenin, hiç bir kent ve kasabanın, köyün yalnız bırakılmayacağını söylemişti.

 

17 saat sonra kurtarıldı

 

Pescara del Tronto'da bir genç kız enkaz altında 17 saat kaldıktan sonra Çarşamba akşamı kurtarıldı.

Kurtarma ekipleri hâlâ enkaz altında kurtarıuşmayı bekleyen depremzedeler olabileceğini belirtiyor.

 

2009'da 300'den fazla kişi ölmüştü

 

İki fay hattının üzerinde oturan İtalya, depremlerin sık yaşandığı bir ülke.

L'Aquila bölgesinde 2009 yılında meydana gelen depremde en az 300 kişi hayatını kaybetmişti.

Mayıs 2012'de kuzeydeki Emilia Romagna bölgesinde 9 gün arayla yaşanan iki depremde de 20'den fazla kişi ölmüştü.

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