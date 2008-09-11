İtalya'da deplasman yasak!

İtalya'da futbola pranga vurulmaya devam ediliyor. Napoli taraftarlarının aldığı sezonluk, Milan ve Fiorentina taraftarlarının aldığı bir maçlık deplasman yasağının ardından Catania taraftarlarının da bu hafta Inter deplasmanına gidemeyeceği açıklandı.



Napoli taraftarlarının Serie A'ya olaylı bir şekilde başlamalarından dolayı ceza görmelerinin ardından, Catania taraftarları da bu haftaki Inter deplasmanına gidemeyecek.



Goal'un haberine göre, İtalya İçişleri Bakanı Roberto Maroni, artık Serie A'daki bir maçın yüksek risk taşıması halinde taraftarların deplasmana gitmesinin engelleneceğini belirtti. Maroni: "Eğer bir maç daha da yüksek bir risk taşıyorsa, o maçın kapalı kapılar ardında oynanması için çalışacağız. Böylece şiddete hiç bir şekilde müsamaha göstermemiş olacağız"



Bu hafta için daha önce Fiorentina ve Milan taraftarlarının Napoli ve Genoa deplasmanlarına gitmeleri yasaklanmıştı.