İtalya'da çocuklara aşıyı zorunlu hale getiren yasa onaylandı

İtalya'da bugün parlamentoda kabul edilen yasayla çocuklara okula yazılabilmeleri için aşı zorunluluğu geldi.

Uzun tartışmaların ardından geçen hafta Senato'da kabul edilen yasa tasarısı bugün de parlamentonun alt kanadı olan Temsilciler Meclisi'nden geçerek yasalaştı.

Yeni yasayla aralarında çocuk felci, tetanos, difteri, boğmaca, kızamık, kabakulak ve suçiçeğinin de yer aldığı 10 aşı, 16 yaş altı çocuklar için zorunlu hale geldi.

Bu aşıları yaptırmayan çocukların okullara kaydı yapılmayacak ve velilere 1000 euro'ya varan cezalar verilecek.

İtalya'da aşı karşıtı komplo teorilerinin yaygınlaşması yüzünden, gelişmiş ülkelerde gittikçe azalan kızamık gibi hastalıkların oranı artmaya başlamıştı. Dünya Sağlık Örgütü, ülke nüfuslarının en az yüzde 95'inin kızamık aşısı yaptırması gerektiğini belirtirken İtalya'da bu oran yüzde 80'in altında bulunuyor.

Kızamık aşısı yaptıranların sayısının düşmesi nedeniyle son bir yılda kızamık vakalarının 3 katına çıktığı belirtiliyor. Ülkede bu yılın başından bu yana 3672 kızamık vakası kayıtlara geçerken üç kişi de bu hastalıktan hayatını kaybetti.

Aralarında muhalif 5 Yıldız Hareketi'nin de yer aldığı bazı kesimler, aşı karşıtı komplo teorilerinin yayılmasına sebep olmakla suçlanıyor.

Başbakan Paolo Gentiloni geçen Mayıs'ta yaptığı bir açıklamada, aşıyla ilgili "bilimsel olmayan teorilerin yayılması" nedeniyle çocuklara aşı yaptırmayı zorunlu hale getirme kararı aldıklarını söylemişti.

Gentiloni bugün de Temsilciler Meclisi'nin onayıyla aşı zorunluluğu getirilmesinin ardından Twitter'a yazdığı mesajda "Aşı yasasının kesinleşmesiyle İtalyan ailelerin sağlık koruma seviyesi artacak" dedi.

Öte yandan aşı karşıtları yasanın oylandığı saatlerde Temsilciler Meclisi önünde protesto gösterisi yaptı ve iktidardaki Demokratik Parti'den 3 milletvekilini darp etti.