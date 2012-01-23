İtalya'da çevre felaketinden korkuluyor

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Mazot neden tehlikeli?







Doğal hayat tehlikede





Geminin yakıt deposunda yaklaşık 2 bin 400 ton mazot bulunuyor ve bunun mümkün olan en kısa süre içinde güvenli bir şekilde boşaltılması gerekli.Uzmanlara göre, yakıt boşaltma çalışması hava şartlarına göre 2 ila 5 hafta sürebilir. Ancak uluslararası çevre örgütü Greenpeace uzmanlarından Kai Britt, "Geminin kayması ya da yakıt deposunun zarar görmesi halinde büyük bir sorunla karşı karşıya kalacağız" uyarısında bulunuyor:DW Türkçe'nin haberine göre; Britt, "Mazot depodan akmaya başlarsa işte o zaman en kötüsü başımıza gelecek. Yani geminin çökmeye başlaması ve geminin gövdesindeki yarığın ya da yakıt deposunun zarar görmesi halinde mazot denize akmaya başlayabilir ve akan mazot miktarına göre de zararın boyutları büyüyecektir. İşte bu, ekosistem açısından meydana gelebilecek en kötü şey" diyor.Gemi denizin derinliklerine doğru batarken kötü hava koşulları söz konusu olursa riskin de artacağını kaydeden Kai Britt, mazotun çevre açısından yarattığı tehlikeleri şöyle açıkladı:"Dünya genelinde gemilerin yol açtığı sera gazı emisyonlarının yüzde 4,5'i mazottan kaynaklanıyor. Yani, mazottaki zehirli gazlardan azot oksitin çok fazla çıkmasına neden oluyor. İklim için pek de faydalı olmayan hidrojensülfürün de önlenmesi şart. Gemi kazaları söz konusu olduğunda elbette daha büyük sorunlarla karşılaşıyoruz. Mazotun denize sızması, denizdeki bitki örtüsüne, diğer deniz canlılarına ve ayrıca tür zenginliğine büyük zarar veriyor."Özellikle Kutuplar gibi hassas bölgelerde büyük yolcu gemileriyle yapılan turların çevre için tehlike oluşturduğuna işaret eden Kai Britt, temiz bir gemi yolculuğu yapılıp yapılamayacağına ise şu yanıtı verdi:"Şunu söylemek isterim ki, gemi trafiğinin yeniden düzenlenmesi gerekiyor. Öncelikle mazottan vazgeçmek gerekiyor, çünkü mazot, rafine sürecinde petrolün arta kalan son kısmı, yani petrol artığı. Bu yakıtın aslında hiç kullanılmaması gerekiyor. Bunun yerine gaz ya da hafif dizel yakıtların tercih edilmesi gerekir."Çevreciler, olası mazot sızıntısının doğal yaşamın dengesini bozmasından da korkuyor. Uzmanlar, sızıntının Toskana bölgesindeki Ulusal Park sınırları içinde koruma altındaki on binlerce deniz hayvanının ölümüne yol açabileceği uyarısında bulunuyor. Bölge ayrıca balinaların en önemli yaşam alanlarından biri. İtalya'nın Toskana kıyılarında tam 8 balina türü yaşıyor ve olası bir sızıntı balinalar için de ölüm anlamına gelecek.