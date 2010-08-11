-İTALYA'DA CAMİ TARTIŞMASI GÜNDEMDE ROMA (A.A) - 11.08.2010 - İtalya'da ramazan ayı Müslümanların pek çok kentteki cami ya da mescit sorununu yeniden gündeme getirdi. Müslümanların temsilcileri ibadethane sorunlarının kalıcı çözüm bulunmadığını belirtirken, kimi yerel yetkililer mescit olarak kullanılan mevcut mekanların yeterli olduğunu ileri sürdü. Göçmenlerle birlikte yaklaşık 1 milyon 200 bin Müslümanın yaşadığı İtalya'da teravih namazı için mekan bulma konusunda farklı çözümler üretiliyor. Milano'da Ciak Tiyatrosu'na ait dev çadır ramazanda geçici olarak mescide dönüştürülürken, Gallarate'deki Müslümanlara ise kilise yetkilileri yardımcı oluyor. Varese yakınlarında bulunan Gallarate beldesinde Santi Nazario e Celso Kilisesi yetkilileri, otopark olarak kullandıkları eski bir salonda kurulan çadırın Müslümanların ramazan boyunca teravih kılmalarına tahsis edildiğini açıkladılar. Santi Nazario e Celso Kilisesi Başpapazı Franco Carnevali, otopark olarak kullandıkları mekanı 3 yıldır ramazan ayında Müslümanlara tahsis ettiklerini belirterek, "Böylece farklı dinler ve kültürler arası diyaloğu teşvik ettiğimize inanıyorum. Bizden ibadet edecekleri bir mekan istediler. Geçen yıllarda hiçbir sorun yaşanmadığı için kendilerine yine aynı mekanı tahsis etmekte bir sakınca görmedik" dedi. Gallarate'deki Müslümanlara imamlık yapan Hamid Hartavi ise beldede daha önce açtıkları mescidin "hijyen koşullarına uygun olmadığı" gerekçesiyle kapatıldığını kaydederek, "Yıllardır uğraşmamıza rağmen bir türlü sabit bir ibadet mekanına kavuşamadık. Yine de ramazan boyunca bize sunulan geçici çözüm nedeniyle kilise yetkililerine müteşekkiriz" diye konuştu. Milano'da zaman zaman terör suçlamalarına da maruz kalan İslam Kültür Merkezi'nin Başkanı Abdülhamid Şari, kentteki Müslümanların büyük bir camiye ihtiyacı olduğunu ifade ederek, "Sorunu, bu ramazan ayında da yine tiyatro çadırını kiralayarak çözdük. Cami yapma izni verilmesi için büyükşehir belediyesine tekrar çağrıda bulunuyoruz. Bize izin verilsin, inşaat masraflarını biz karşılarız. Kimseden sadaka istemiyoruz. İnsan hakları ve İtalyan anayasası doğrultusunda ibadet mekanı hakkımızın tanınmasını istiyoruz" dedi. Merkez sağ çizgideki Milano Büyükşehir Belediye Başkan Yardımcısı Riccardo De Corato, "Ülkedeki 1 milyon Müslümandan dinlerini yaşamak isteyenlerin sayısı sadece 10 bin civarında. Onlar için de mevcut ibadet mekanları zaten yeterlidir" diyerek, Şari'yi yok yere sorun üretmekle suçlarken, önümüzdeki seçimlerde merkez solun büyükşehir belediye başkanı adayı Giuliano Pisapia ise "Milano'nun cami ihtiyacı mutlaka giderilmelidir. Aksi taktirde anayasa fiilen çiğnenmiş demektir" diye konuştu. İtalya genelinde Müslümanlara ait yaklaşık, neredeyse tümü garaj ve apartman dairesinden dönüştürülmüş 600 mescit bulunuyor. Biri Roma'da diğeri Milano'da olmak üzere minareli olarak sadece iki caminin yer aldığı İtalya'da, özellikle ülkenin kuzey kesiminde son yıllarda Müslümanların mescit açma girişimleri çoğu kez yerel yönetimler tarafından engelleniyor.