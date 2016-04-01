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Dünya

İtalya'da bir hemşire 13 hastasını öldürdü

Hemşire, hastaları tedavilerinde öngörülmeyen bir ilacı damardan ve ağızdan vererek öldürdü

01 Nisan 2016 01:13

Toskana bölgesinin ünlü Piombino sahil kasabasındaki devlet hastanesinde çalışan hemşire Fausa Bonino’nun, 2014-15 yılları arasında 13 hastasını öldürdüğü belirlendi.

Doğan Haber Ajansı’dan Esma Çakır'ın İtalyan basınından aktardığı habere göre, anestezi ve reanimasyon ünitesinde görevli olan 55 yaşındaki hemşire, yaşları 61 ila 88 arasında olan söz konusu hastalarını, tedavilerinde öngörülmeyen ve kan pıhtılaşmasını önleyen bir ilacı damardan ve ağızdan vererek öldürdü.

Söz konusu ilacı normalinden 10 doz fazla verdiği ortaya çıkan hemşirenin, öldürdüğü hastalarından birine bu ilacı enjekte ederken, “En azından böyle rahat uyursun” dediği aktarıldı.

30 yıldır bu hastanede çalışan hemşirenin hastalarını eziyet ederek öldürdüğü gerekçesiyle ağırlaştırılmış cinayet suçlamasından yargılanacağı belirtildi.

Psikiyatrik sorunları olduğu ve bu nedenle bir süredir tedavi gördüğü bildirilen Fausa Bonino’nun kurbanlarının, herhangi bir ölümcül hastalığı olmadığı iddia edildi.

 

 

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