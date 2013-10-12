İtalya'da bir haftada 2'nci kaçak göçmen faciası; 33 ölü!

Akdeniz'de Sicilya kanalı olarak tanımlanan bölgede dün akşamüzeri 250 kaçağı taşıyan teknenin batmasının ardından İtalya ve Malta Deniz Kuvvetlerinin ortak operasyonuyla 206 kişi kurtarıldı, 33 kaçağın denizden cesedi çıkartıldı.

Afrikalı kaçakların, Avrupa'ya kaçışta en çok tercih ettiği yollardan olan Malta ile İtalya'nın Lampedusa Adası'nın bulunduğu Sicilya Kanalı olarak adlandırılan bölge, bir hafta arayla ikinci göçmen teknesi kazasına sahne oldu.

Lampedusa Adası'nın 60 mil güneyindeki Malta karasularında 250 kişiyi taşıyan teknenin zor anlar yaşarken, bir Malta askeri keşif uçağı tarafından tespit edilmesi bölgeye kurtarma gemilerinin hızlı ulaşmasını sağladı.

İtalya ve Malta Deniz Kuvvetlerinin ortak operasyonuyla kaçaklardan 206 kişi kurtarıldı. Kurtarılanlar arasındaki çok sayıda çocuğun helikopterle Lampedusa'ya taşındıkları ifade edildi. İtalyan güvenlik birimleri, şu ana kadar aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 33 kaçağın denizden cesedinin çıkarıldığını bildirdi.



Olayın ardından tepkiler



İtalya'da, Başbakan Enrico Letta, yaşanan facianın ardından “Yaşanan dramatik olay durumun aciliyetini onaylıyor” değerlendirmesi yaptı. Malta Başbakanı Joseph Muscat ise ANSA haber ajansına yaptığı açıklamada Akdeniz'in mezarlığa döndüğünü ifade ederek, AB'ye "Faydasız sözlerle daha fazla zaman kaybedilmemeli" diye seslendi.



AB'den ilk tepki



Lampedusa Adası'nda geçen hafta yaşanan ve 300'den fazla kişinin öldüğü kaza dolayısıyla hafta içinde AB Komisyonu Başkanı Jose Manuel Barroso ile adaya giden AB İçişleri Komiseri Cecilia Malmstorm de bir hafta içinde ikinci kez yaşanan benzer olay için, "Akdeniz'deki bu yeni trajedi, bize Frontex'in (AB Sınır güvenliği için işbirliği ajansı) güvenlik için acil bir şekilde büyük bir operasyon başlatması gerektiğini gösteriyor" dedi. "Somut eylemler olmadan, dayanışma ifadeleri, boş sözler olarak kalır" diyen Malmstorm, harekete geçilmesi çağrısı yaptı. - Geçen haftaki kazanın bilançosu artıyor Öte yandan, geçen hafta 518 kişiyi taşırken Lampedusa Adası'na yakın bir noktada alabora olan teknede ölenlerin sayısı denizden bugün 28 cansız bedenin daha çıkarılmasıyla 339'u buldu.