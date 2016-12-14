İtalya’da beş yılda beşinci hükümet

İtalya'da, Matteo Renzi'nin 4 Aralık'ta yapılan anayasa referandumunu kaybetmesi üzerine başbakanlıktan istifa etmesinin ardından kurulan yeni hükümet parlamentodan güvenoyu alarak resmen göreve başladı.

İtalya'da Kasım 2011'den bu yana kurulan beşinci hükümetin başbakanı Paolo Gentiloni, Renzi hükümetinde Dışişleri Bakanı olarak görev yapmıştı.

Renzi'nin tam da bu soruna, İtalya'da ortalama 1,1 yılda hükümet değişimine gidilmesine yol açtığı gerekçesiyle parlamentonun işleyişinde yapmak istediği değişiklikler referandumda reddedilmişti. Referandumu kaybederse istifa edeceği sözünü veren Renzi, "Hayır" oylarının yüzde 59'la galip gelmesi üzerine görevi bırakmıştı.

Gentiloni hükümeti dün İtalya Parlamentosu'nun alt kanadı Temsilciler Meclisi'nde güvenoylamasında 630 üyeden 368'inin, bugün ise parlamentonun üst kanadı olan Senato'da 320 üyeden 169'unun "Evet" oylarıyla güvenoyu aldı.

İktidardaki Demokratik Parti'nin (PD) sandalye oranının daha az olduğu Senato'daki oylama daha kritik görülüyordu.

Paolo Gentiloni hükümeti ise teoride 2018 başında yapılması beklenen genel seçimlere kadar görevde kalabilir. Ancak 4 Aralık referandumu ve Renzi'nin istifasının ardından muhalefetten erken seçimlere gidilmesi çağrıları geliyor.

Muhalefetteki 5 Yıldız Hareketi, "Renzi hükümetinin fotokopisi" olarak gördüğü Gentiloni hükümetinin güvenoylamasına katılmayı reddetti ve bir an önce seçimlere gidilmesi çağrısı yaptı.

Gentiloni'nin 18 bakan ve bir başbakanlık müsteşarından oluşan Bakanlar Kurulu'nda 12 bakan, Renzi hükümetindeki görevlerine devam ediyor. Yeni kabinede farklı yalnızca üç bakan var.

İtalya'da Silvio Berlusconi'nin 12 Kasım 2011'de istifa etmesinin ardından, Mario Monti başbakanlığında bir teknokratlar hükümeti kurulmuştu.

2013 genel seçimlerinin ardından PD'li Enrico Letta liderliğinde kurulan hükümetin ömrü bir yıl bile sürmemişti.

O dönem PD'nin yükselen yıldızlarından olan Matteo Renzi, parti içi hamlelerle 2013 sonunda PD Genel Sekreteri, 2014'te de Başbakan olmuştu.

22 Şubat 2014'ten itibaren 1024 gün boyunca iktidarda kalan Renzi, ülkenin bugüne kadarki en uzun süreli 4. hükümetine başkanlık etmişti.