İtalya'da Berlusconi depremi; 5 istifa hükümeti sarstı

Aldığı mahkumiyet cezası için senatoda oylama yapılacak olan PDL lideri Berlusconi, hükümeti sıkıştırmak amacıyla koalisyon hükümetindeki 5 bakanından istifalarını istedi. Bu kritik hamle, ülkede hükümet krizine yol açtı.

İtalya'da, Silvio Berlusconi'nin partisine mensup bakanların, Enrico Letta liderliğindeki koalisyon hükümetinden istifa etmesini istemesi ve bakanların da bu doğrultuda hareket etmesi sonucunda hükümet krizi çıktı.

Parlamentoda ikinci parti konumundaki Silvio Berlusconi'nin partisi Özgürlükçü Halk Partisi'nin (PDL) 5 bakanını hükümetten çekilmesini istemesi, ülkede bir süredir konuşulan bugüne kadar yatıştırılan hükümet krizinin patlak vermesine yol açtı.

KDV artırımını gerekçe gösterdi

Vergi kaçırmaktan dolayı aldığı mahkumiyet cezası geçen temmuz ayında onanan ve bu nedenle senatörlüğünün düşürülmesi için Senato'da oylama yapılacak Berlusconi, bu oylamaya günler kala kritik bir siyasi manevra yaparak, Başbakan Letta'nın ültimatomu ve hükümetin KDV arttırım kararını gerekçe göstererek, koalisyon hükümetinde bulunan 5 bakanından istifalarını sunmalarını istedi.

Berlusconi'nin bu çağrısını partisinin genel sekreteri ve hükümette Başbakan Yardımcılığı ile İçişleri Bakanlığı görevlerini yürüten Angelino Alfano, "PDL'li bakanlar istifalarını veriyorlar" diyerek, doğruladı.

Berlusconi'nin çağrısı doğrultusunda koalisyon hükümetinde Başbakan Yardımcılığı ve İçişleri Bakanlığı görevlerini yürüten Angelino Alfano, Anayasal Reform Bakanı Gaetano Quagliariello, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Maurizio Lupi, Sağlık Bakanı Beatrice Lorenzin, Tarım-Gıda ve Ormancılık Bakanı Nunzia de Girolamo'nun istifalarını vermeye başladıkları bildirildi.

Silvio Berlusconi partisine mensup bakanlara yaptığı çağrıda, "Başbakan Letta'nın partimize yönelik sözleri kabul edilemez. KDV'yi arttırma kararı alması da hükümeti oluştururken vardığımız mutabakata büyük zarar verdiği için PDL delegasyonunu hükümetten ayrılmaya davet ettim" dediği belirtildi.

Oyun bozan Berlusconi

Başbakan Enrico Letta, Twitter'dan attığı iletide yaşanan siyasi krizi, "Parlamenterlerin istifaları krize yol açtı ve bu devam etmeyi imkânsız hale getirdi. Berlusconi oyun bozan. İtalyanlar kanmasın" ifadesiyle değerlendirdi.

Koalisyon hükümetinin büyük ortağı Demokrat Parti (PD) Genel Sekreteri Guglielmo Epifani, Berlusconi'nin partisi Özgürlükçü Halk Partisine mensup bakanların istifa etmesini "Tam anlamıyla sorumsuzluk" olarak değerlendirdi.

Silvio Berlusconi'nin önceki senelerde kurduğu merkez sağ koalisyon hükümetlerinin vazgeçilmez ortağı olan Kuzey Birliği Partisinin (Lega Nord) lideri Roberto Maroni, bakanların istifa kararının iyi bir karar olduğunu, şimdi yapılması gerekenin vakit kaybedilmeden erken seçime gidilmesi olduğunu söyledi.

Erken seçime doğru

Başbakan Letta, dün Cumhurbaşkanı Napolitano ile yaptığı görüşmenin ardından koalisyon ortağı PDL'i, hükümetten ayrılma yönündeki tehditlerini bir kenara bırakmalarını aksi takdirde bu şekilde devam edemeyeceğini ifade etmiş ve en kısa zamanda parlamentoda güven oyu arayacağını açıklamıştı.

Cumhurbaşkanı Giorgio Napolitano da Napoli'de yaptığı açıklamalarda ülkenin bir erken seçime ihtiyacı olmadığını söylemişti.

Şubat ayında erken seçim ihtimali

Napolitano'nun, Roma'ya dönüşünde Başbakan Letta ile görüşeceği bildirildi. PDL’e mensup bakanların Letta hükümetinden ayrılmasıyla geçen nisan ayında zor şartlarda kurulan geniş koalisyon hükümetinin akıbetinin ne olacağı merak konusu olurken, ülkede Kasım ya da Şubat 2013'te erken seçimlere gidilebileceği yorumları yapılıyor.