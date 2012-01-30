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Dünya

İtalya'da batan geminin enkazının kaldırılması zaman alacak ROMA (A.A)

30 Ocak 2012 13:48

-İtalya'da batan geminin enkazının kaldırılması zaman alacak ROMA (A.A) - 30.01.2012 - İtalya'nın batısındaki Toskana bölgesi açıklarındaki Giglio adası yakınlarında 13 Ocak akşamı kayalıklara çarparak, yan yatan kruvaziyer gemisinin, enkaz kaldırılma işlemlerinin 7 ile 10 ay arası süreceği belirtildi.  Giglio Adası Acil Durum Komiseri Franco Gabrielli dün yaptığı açıklamada, geminin yerinden kaldırılma operasyonun 7 ila 10 ay süreceğini ifade ederken, ada sakinleri bu açıklamaya tepki gösterdi. Giglio adası sakinlerinin, gemi enkazının ada turizmine ve adanın doğal güzelliklerine zarar vereceği düşüncesiyle, Concordia'nın yaz aylarından önce kaldırılmasını istedikleri bildirildi. Bu arada gerek geminin yerinden birkaç santimetre oynaması gerekse hava koşullarının elverişsizliği nedeniyle, geminin yakıt tankında bulunan 2 bin 300 ton mazotun boşaltılması işlemine de henüz başlanamadı. Koşulların zorluğu nedeniyle gemideki kayıp 16 kişinin arama kurtarma işlemleri de zaman zaman sekteye uğruyor.  Concordia'nın enkazından son olarak Cumartesi günü Perulu mürettebat Erika Fani Soriamolina'nın cesedi çıkarılmıştı.

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