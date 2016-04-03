İtalya'da bakanı istifa ettiren skandal hükümeti sarsıyor

İtalya'da Ekonomik Kalkınma Bakanı’nın, petrol işiyle uğraşan sevgilisinin çıkarlarına uygun bir yasa değişikliği yaptırdığının ortaya çıkmasıyla patlak veren skandal hükümeti sarsıyor.

Bakan Federica Guidi’nin erkek arkadaşı Gianluca Gemelli ile yaptığı bir telefon görüşmesinin kayıtları hafta içinde İtalyan basınında yer aldı.

Daha önce Bakan Guidi ile ilişkisinden faydalanarak çıkar elde etmeye çalışmakla suçlanan Gianluca Gemelli’nin telefonları, savcılık tarafından bu konuda açılan soruşturma kapsamında dinleniyordu. Gemelli’nin bakan sevgilisiyle yaptığı bir görüşme de telefon dinlemesine takıldı.

İtalyan basınında çıkan telefon dinleme kayıtlarına göre Bakan Guidi, erkek arkadaşı Gemelli’ye, İtalya’nın güneyinde yeni petrol sahaları açılmasının kolaylaştırılmasını sağlayacak bir yasa değişikliği sözü verdi. Bakan Guidi, Anayasal Reformlardan Sorumlu Bakan Maria Elena Boschi’nin de bu yasa değişikliğini yapmayı kabul ettiğini söyledi.

Federica Guidi, erkek arkadaşının yararına yasa değişikliği için devreye girdiği izlenimi doğuran bu telefon görüşmesinin kayıtları basında yer alınca istifa kararı aldı. Guidi’nin Perşembe günü sunduğu istifası Başbakan Matteo Renzi tarafından kabul edildi.



"Renzi oyunun sonuna geldi"



Ancak Bakan’ın istifası da muhalefeti tatmin etmedi. Muhalefet partileri, telefon görüşmesinde adı geçen diğer bakan Maria Elena Boschi’nin ve hatta Başbakan Renzi’nin de istifa etmesi çağrısı yaptı.

Muhalefetteki Haydi İtalya ve Kuzey Ligi partileri dün parlamentoya hükümet hakkında ortak bir güvensizlik oyu önergesi sundu. Diğer muhalefet partisi 5 Yıldız Hareketi’nin de kendi önergesini hazırlamakta olduğu belirtildi.

Eski Başbakan Silvio Berlusconi’nin liderliğini yaptığı Haydi İtalya partisinden Renato Brunetta “Renzi oyunun sonuna geldi” derken, 5 Yıldız Hareketi’nden Luigi di Mario da, “Renzi’yi evine yollamak istiyoruz. Güvensizlik oyu kullanacağız” diye açıklama yaptı.

Başbakan Renzi ise istifa çağrılarına da güvensizlik oyu önergelerine de direnerek “Umarım önergeler en kısa zamanda parlamentoya gelir. Parlamento isterse bizi evimize yollayabilir ama bunun olacağını sanmıyorum" dedi.