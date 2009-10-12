İtalya'da askeri üsse intihar saldırısı

İtalya'nın Milano kentinde bir askeri üsse girmeye çalışan ‘intihar eylemcisi' dehşet saçtı. Şans eseri eylemcinin bombası erken patladı. Olayda ilk belirlemelere göre eylemci ile 1 asker yaralandı.



Milano'daki Perrucchetti Meydanı'nda bulunan Santa Barbara askeri üssüne aracıyla girmek isteyen bir asker, arkasında bulunan ‘Fiat Punto' marka sivil bir otomobilin üsse girmeye çalıştığını görünce durup girişi kapattı. Adı açıklanmayan asker böylece olası faciayı engellemiş oldu. Birkaç saniye sonra sivil araçta şiddetli bir patlama meydana geldi.



‘Fiat Punto' marka araçta Kuzey Afrika ülkelerinden birinden geldiği sanılan Arap asıllı bir intihar eylemcisinin üzerinde bulunan ev yapımı bomba, eylemci üsse girmeye çalışırken patladı. Bombanın çok etkili olmaması ve askeri aracın önünü tıkaması nedeniyle üsse girememesi şans olarak değerlendirildi. Olayda eylemcini ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldığı, bir askerin de hafif yaralandığı bildirildi.