Mültecilere "islami testosteron bombaları" diyen Hollandalı lider, kadınlara biber gazı spreyi dağıttı

Hollanda'da aşırı sağcı parti PVV lideri Geert Wilders, "islami testosteron bombaları" olarak adlandırdığı mültecilere karşı biber gazı spreyi dağıttı.

Geert Wilders, Almanya’daki toplu taciz olaylarını örnek göstererek, İslam kültüründen mültecilerin ülkeye getirilmesinin tehlikeli olduğunu söyledi. Wilders, mülteciler ve Müslümanlar için "islami testosteron bombaları" tanımlamasını yaptı.

Dağıtılan spreyin, biber gazı spreyine alternatif boya içeren sprey olduğunu belirten Wilders, biber gazı spreyi yasağının en kısa sürede kaldırılması gerektiğini savundu.

"Wilders ırkçı değil, feminist"

Dün gerçekleştirilen eylemde "Wilders ırkçı değil, feminist" sloganları atıldı.

53 yaşındaki Leontine Maris, biber gazı spreyini almaya giden ilk kadınlardan biriydi. Wilders'ın göçmenlerin yapabileceklerinden korktuğunu söyleyen Maris, "Ama Hollandalı erkekler de mülteciler kadar tehlikeli" dedi.

Eyleme katılan 22 yaşındaki Van de Kant ise, biber gazı spreylerinin çok kısa sürede tükendiğini belirtti.