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Dünya

İtalya'da arama çalışmalarına son verildi

İtalya'nın L'Aquila bölgesinde meydana gelen depremde ölenlerin sayısı 293'e yükseldi. Arama kurtarma çalışmalarına son verildi.

11 Nisan 2009 03:00

İtalya'nın L'Aquila bölgesinde meydana gelen depremde ölenlerin sayısı 293'e yükseldi. Arama kurtarma çalışmalarına son verildi.

L'Aquila bölgesinde meydana gelen depremde ölenlerin sayısı 293'e yükseldi. Yetkililer, bugün 17 yaşındaki bir kişinin cesedinin çıkarılmasıyla ölü sayısının 293'e çıktığını söyledi. Bilinen son kayıp kişinin cesedinin çıkarılmasının ardından arama kurtarma çalışmalarına da son verildi.

Yetkililer, kayıp listesinde bulunmayan kişilerin de bölgede enkaz altında olma ihtimaline karşın, artık herhangi bir kişinin canlı olarak kurtarılma olasılığına ilişkin umutların tümüyle tükendiğini belirtti.

Depremden sonra enkaz altından canlı olarak kurtarılabilen son kişi Eleonara Calesini adlı bir genç kızdı. Depremden 42 saat sonra kurtarılan Calesini'den sonra, arama kurtarma çalışmalarında sadece cesetlere ulaşılabildi.

Çalışmalarına paskalya arifesinde akşam saatlerinde son veren arama kurtarma ekipleri, enkazdan canlı olarak kurtarılabilenlerin sayısını 150 kişi olarak açıkladı.

L'Aquila ve civar beldelerin, dün geceyi sakin geçirdiği, gün içinde bölgede Richter ölçeğiyle büyüklükleri 1,9 ila 3,3 arasında değişen toplam 10 artçı sarsıntı meydana geldiği kaydedildi.

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