İtalya'da ana muhalefet 'çöktü'

İtalya'da Berlusconi'nin liderliğindeki merkez sağın galip geldiği son seçimler sonrası sol kanat, bölgesel seçimlerde de birbiri ardına gelen yenilgilerin ardından önemli kalelerinden biri olan Sardinya'yı da kaybedince çöktü.



Ana muhalefeti oluşturan Demokrat Parti (PD) Genel Başkanı Walter Veltroni, Sardinya bölge yönetimi seçim soçucunun açıklanmasının hemen ardından yaptığı değerlendirme toplantısında istifasını açıkladı.



Veltroni'nin istifasını kamuoyuna duyuran parti sözcüsü Andera Orlandi, Veltroni'nin istifa nedenlerini 18 Şubat Çarşamba günü öğle saatlerinde yapacağı bir basın toplantısıyla açıklayacağını bildirdi. Veltroni'nin, değerlendirme toplantısında, ``Genel başkanlıktan, partinin geleceği için istifa ediyorum. Yenilgiye dair tüm sorumlulukları üstleniyorum. Kendimize yaptığımız kötülük yeter'' ifadesini kullandığı bilidirildi. Parti yönetiminin gün boyunca yaptığı toplantılar da Veltroni'nin fikrini değiştirmeye yetmedi. Veltroni'nin bu kararıyla solda çözülme bekleniyor. Bu da Başbakan Berlusconi ve koalisyon ortaklarının elini daha da güçlendirecek.



Üç ay sonra yapılacak AB Parlamentosu seçimlerine kadar partiyi dağılmadan bir arada tutmak adına şu anda başkan vekilliği görevini yürüten Dario Franceschini'nin liderliği üstlenmesi öne çıkan ihtimal olarak değerlendirilirken, seçimlerin ardından ise partide genel kongre yapılarak yeni liderin tespit edilmesi bekleniyor.



