İtalya'da Adalet Sarayı'nda silahlı saldırı: Yargıç ve avukat öldürüldü!

İtalya'nın Milano kentinde, sanık olduğu belirtilen silahlı bir kişi, şehrin merkezindeki Adalet Sarayı'nda en az iki can aldı. Öldürülenlerden birinin hakim, diğerinin ise avukat olduğu açıklandı.

AFP'nin İtalyan medyasına dayandırdığı haberde, saldırganın bir iflas davasında yargılandığı ifade edildi. İtalyan haber ajansı ANSA ise iki kişinin de yaralandığı olayın failinin Claudio Giardiello olduğunu duyurdu.

Saldırının ardından binanın içinde cansız bedeniyle karşılaşılan bir kişinin ise kalp krizinden öldüğü tahmin ediliyor.

İtalya İçişleri Bakanı Angelino Alfano, scooter ile olay yerinden kaçmaya çalışan saldırganın polis tarafından yakalandığını açıkladı.

Görgü tanıkları; saldırgan yakalanana kadar, binadakilerin kendilerini ofislerine kilitleyerek masaların altında saklandıklarını söyledi.

Saldırıda ölen hakimin isminin Fernando Ciampi olduğu açıklandı.

İtalyan medyasında yer alan haberlerde, saldırıda hayatını kaybeden diğer kişinin genç bir avukat olan Lorenzo Alberto Claris Appiani olduğu bilgisi yer aldı.

Binada büyük paniğe neden olan saldırının ardından önce kadınlar tahliye edildi. Binadakilerin tahliye edilirken kimliklerinin kontrol edildiği bildirildi.

Associated Press'in haberinde yer alan bilgilere göre; adliye sarayındaki bu olay, akıllara "kale gibi korunan mahkeme salonuna silahla nasıl girilebildiği" sorusunu getirdi.

Olaydan sonra dışarı çıkarılan adliye sarayı çalışanları, saldırganın, avukatıyla birlikte olduğu için metal detektörden geçmeden kolayca mahkeme salonuna girebildiğini tahmin ettiklerini söyledi.