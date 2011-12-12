-İtalya'da Adalet Bakanına mermili mektup ROMA (A.A) - 12.12.2011 - İtalya Adalet Bakanı Paola Severino'ya bir mektupla mermi ve tehdit içeren bir mesaj gönderildiği bildirildi. Yetkililer, Severino'nun yanı sıra Roma Belediye Başkanı Gianni Alemanno'ya da ayrı bir paket içinde iki mermi ve bir mesaj gönderildiğini ifade etti. Uzman polislerin birbirleriyle aynı iki zarfı, adreslerine ulaşmadan önce bir mektup ayrıştırma bürosunda buldukları kaydedildi. İtalyan yetkililerin, geçen hafta gönderilen iki bombalı mektubun sorumluluğunu İtalyan bir anarşist grubun üstlenmesinin ardından dikkatlerini bu gruba yönelttikleri bildiriliyor.