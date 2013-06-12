İtalya'da 8 kadın milletvekili 'kırmızılı kadın' oldu

Polisin gazlı müdahalesi sırasında kırmızı elbisesiyle girdiği fotoğraf karesiyle Gezi Parkı eylemlerinin sembollerinden biri olan Ceyda Sungur, İtalyan milletvekillerine de ilham kaynağı oldu. 8 kadın vekil, parlamentoda kürtaj hakkına ilişkin bir yasayı görüşmeye, kırmızı ceketler giyerek gitti ve “Kırmızı kıyafetiyle polise karşı dik duran Ceyda’yla ve Türk kadınlarıyla dayanışma içindeyiz mesajı” verdi.

Polisin müdahalesi sırasında, saçlarının havalandığı fotoğraf karesi Reuters’tan Osman Örsal’ın objektifine yansıyan ve hafızalarda yer edinen Ceyda Sungur, kadın hakları savunucularının da idolü haline gelmeye başladı. İtalyan Sol Ekoloji ve Özgürlük Partisi’ne mensup 8 kadın milletvekili, Parlamento’nun alt kanadı olan Temsilciler Meclisi’nde tartışılan, vicdani retçi doktorların kürtaj yapmamasına ilişkin 194 No’lu yasa maddesinin görüşülmesine kırmızılar içinde gitti.

DHA’ya konuşan söz konusu milletvekillerinden Titti Di Salvo, “İstanbul’da yaşanan değişimin sembolü haline gelen ve şiddete karşı mücadele veren kalabalığın arasında dimdik durmayı başaran o kırmızılı kadın bizi çok etkiledi. Bugün İtalya parlamentosunda kadınların anneliğine yönelik karar vermelerine ilişkin bir yasa tartıştık. Kadın haklarına ilişkin böyle bir tartışmada, İstanbul’da kadın ve erkeklerin hakkını savunan bir kadın fotoğrafından esinlenmek gayet doğal” diye konuştu.



'Direnin ki aynı yolda beraber yürüyelim'



Bir diğer milletvekili Maria Nicci ise, “Gaz sıkılan o hortumun önünde o kadını dik görmek, bize özgürlük arzusunun nereye vardığını gösterdi. İtalya’da da Türkiye’de de kadınların özgürlük hakları korkunç bir baskı altında” dedi. Gezi Parkı eylemcilerine de seslenen Nicci, “Direnin! Çünkü sizinle birlikte daha farklı bir Avrupa istiyoruz. Direnin ki kadın özgürlükleri için aynı yolda beraber yürüyelim” diye sözlerini sürdürdü.

Martina Nardi de bugün Türk kadınlarıyla dayanışma içinde oldukları mesajını vererek, “Bunu da kırmızılar giyerek gösterdik. Ayrıca tüm dünya kadınlarının özgürlüğü adına da yaptık bunu” dedi. İtalya’da ve Türkiye’de kadınlar hep özgürlüklerin simgesi olduğunun altını çizen Nardi, “Mesela İtalya’da doktorların vicdani ret kararları, kadınların elinden özgürce kürtaj yapma hakkını elinden alıyor” diye konuştu.

Celeste Costantino da, “Söz konusu yasa maddesini tartışırken, Ceyda Sungur gibi sadece irademizi silah olarak kullanıp, kendi kaderimizi tayin hakkımız için mücadele edeceğiz” dedi.



Vatikan etkisi



İtalya'da 1978 yılında kabul edilen kürtaj yasası kadınların gebeliğin ilk 90 gününde sağlık, sosyal ve ekonomik sebeplerle hamileliği sonlandırmasına imkan tanıyor. Ancak ülkede kürtaja erişimin önündeki en büyük engellerden birisi Vatikan’ın desteklediği vicdani retçi doktorlar.

Söz konusu 194 No’lu yasa maddesi de, “vicdani ret” hakkı olarak geçen, bir kimsenin kendi vicdanına, inanç ve ilkelerine aykırı düşen hiçbir şeye ve hiç bir kamu hizmetine zorlanamayacağı ifadesini içeriyor.