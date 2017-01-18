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İtalya'da 5.7 büyüklüğünde deprem

Depremin merkez üssünün İtalya'nın iç kesimlerinde yer alan tarihi Amatriçe kasabası olduğu belirtiliyor

18 Ocak 2017 19:32

İtalya'nın başkenti Roma'nın 100 kilometre doğusunda en büyüğü 5.7 büyüklüğünde üç deprem meydana geldi. Deprem sonrası Roma'da güvenlik amacıyla metro boşaltıldı.

Depremin merkez üssünün İtalya'nın iç kesimlerinde yer alan tarihi Amatriçe kasabası olduğu belirtiliyor. Depremin derinliğinin yerin 40 kilometre altında olduğu açıklandı. Deprem sonrası başkent Roma'da güvenlik amacıyla metro boşaltıldı. 

 

Art arda 3 deprem

 

Avrupa Akdeniz Sismoloji Merkezi bugün İtalya'nın orta kesimlerinde art arda üç deprem meydana geldiğini açıkladı. İlk deprem 5.3, ikinci deprem ise 5.4 büyüklüğünde meydana geldi. 

 

299 kişi yaşamını yitirmişti



İtalya'da geçtiğimiz yıl ağustos ayında meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki depremde 299 kişi yaşamını yitirmişti. Lazio, Abruzzo ve Marche kentlerini etkileyen depremde yüzlerce bina yerle bir olmuştu.

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