İtalya'da 5,3 şiddetinde deprem

İtalya’nın geçen yıl sarsılan orta kesimlerinde 5.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

İtalya Ulusal Jeofizik ve Volkanoloji Enstitüsü bir saat içerisinde 5.3, 5.4 ve 5.3 büyüklüğünde üç ayrı deprem yaşandığını açıkladı.

Depremler başkent Roma’nın 110 km doğusundaki L’Aquila kentinde yerin 10 km derinliğinde kaydedildi.

Deprem paniğe neden olurken başkent Roma’da tedbir amaçlı metro hatları kapatıldı.

İtalya’da geçen yıl Ağustos ayında Accumoli’de 6.0 büyüklüğünde deprem meydana gelmiş, 300 kişi yaşamını yitirirken binlerce ev yerle bir olmuştu.