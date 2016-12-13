İtalya'da 5 yılda 4'üncü 'seçilmemiş' başbakan

İtalya'da anayasa değişikliği referandumundan aldığı yenilginin ardından Matteo Renzi'nin istifa etmesi üzerine hükümeti kurma görevi verilen Paolo Gentiloni, yeni kabineyi açıkladı.

Doğan Haber Ajansı (DHA) İtalya Temsilcisi Esma Çakır'ın haberine göre, siyasi istikrarsızlıklardan kurtulamayan İtalya'da 5 yılda 4'üncü "halk tarafından seçilmemiş başbakan" olan Gentiloni, dün akşam ilk Bakanlar Kurulu'nu toplayarak iş başı yaptı. Dışişleri Bakanlığı görevindeyken, İtalya Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella'nın hafta sonu hükümeti kurmakla görevlendirdiği Paolo Gentiloni, kısa sürede bakanların isimlerini belirledi.

Pazartesi akşamı kabinesini Mattarella'ya sunan, Matteo Renzi'nin liderliğindeki Demokrat Parti üyesi Paolo Gentiloni, daha sonra kameraların karşısına geçerek, ülkenin sorunlarını çözmek için hükümetinin derhal çalışmaya başlayacağını söyledi.

Renzi çizgisinde hükümet

Renzi hükümetindeki 12 bakana bu kabinede de görev veren Gentiloni, “Yapısından da görüldüğü gibi yeni hükümet, Renzi'nin yürüttüğü yenilikler çizgisinde devam edecek" dedi. Yeni hükümet üyeleri daha sonra Cumhurbaşkanlığı sarayı Quirinale'de düzenlenen törenle, Sergio Mattarella'nın huzurunda tek tek yemin etti.

Paolo Gentiloni bunun ardından başbakanlık sarayı Chigi'ye geçerek, Matteo Renzi'den görevi devraldı.

Renzi, görev değişiminin sembolü olarak halefi Gentiloni'ye küçük bir çan verdi. Gentiloni de, vakit kaybetmeden topladığı Bakanlar Kurulu toplantısını, bu çanı çalarak başlattı.

Gentiloni, Silvio Berlusconi'nin 2011'deki istifasının ardından 4'üncü, 1946'da ilan edilen cumhuriyet tarihinde ise 28'nci halkın seçimiyle göreve gelmemiş başbakan olma özelliğini taşıyor.

Koalisyon hükümeti

Parlamentonun her iki kanadında en fazla sandalye sayısına sahip olmasına karşın, Demokrat Parti'nin tek başına hükümet kuracak çoğunluğu bulunmamasından ötürü Gentiloni, koalisyona başvurmak zorunda kaldı. 18 bakanın 11'ini Demokrat Parti'den, 3'ünü Yeni Merkez Sağ'dan (NCD), 1'ini Hristiyan Demokrat Birliği'nden (UDC) seçen Gentiloni, 3'ünü ise teknik isimlerden belirledi.

Parlamentonun her iki kanadının da güven oyuna sunulacak ve 6'sı kadın olan 64'üncü İtalya hükümeti şu isimlerden oluşuyor: Dışişleri Bakanı Angelino Alfano, İçişleri Bakanı Marco Minniti, Adalet Bakanı Andrea Orlando, Ekonomi Bakanı Pier Carlo Padoan, Savunma Bakanı Roberta Pinotti, Ekonomik Kalkınma Bakanı Carlo Calenda, Kültür ve Turizm Bakanı Dario Franceschini, Sağlık Bakanı Beatrice Lorenzin, Ulaştırma Bakanı Graziano Delrio, Tarım Bakanı Maurizio Martina, Çevre Bakanı Gian Luigi Galletti, Spor Bakanı Luca Lotti, Çalışma Bakanı Giuliano Poletti, Eğitim Bakanı Valeria Fedeli, Parlamento ile İlişkiler Bakanı Anna Finocchiaro, Sadeleştirme ve Kamu Yönetimi Bakanı Marianna Madia, Bölgesel İşler Bakanı Enrico Costa, Bölgesel Uyum Bakanı Claudio De Vincenti.

Muhalefet tepkili: Demokrasi dolandırıcıları

“Euro Bölgesi'nin kırılgan ülkesi" diye anılan İtalya'nın yeni başbakanı Paolo Gentiloni'nin önünde acilen çözülmesi gereken sorunlar bulunuyor.

Perşembe günü Brüksel'de yapılacak AB liderler zirvesine katılacak olan Gentiloni'den, ülkesinde tartışmalara neden olan seçim yasasını en kısa sürede değiştirmesi ve bankacılık sektöründeki krizi önlemesi bekleniyor.

Öte yandan, Gentiloni'nin, seçim kazanmadan son 5 yılda peş peşe bu görevi alan 4'üncü başbakan olması, Renzi'ye çok yakın bir isim olmasının yanı sıra, bakanlarının 3'te 2'sini de onun kabinesinden seçmesi muhalefetin tepkisine yol açtı.

Muhalefet, referandumdaki ağır yenilgisinin ardından Renzi'nin istifasıyla “çok şey değiştiğini" ama yeni hükümetle aslında “hiçbir şey değişmediğini", eskisinin kopyası bir yönetimle karşı karşıya bırakıldıklarını savunuyor.

Ana muhalefetteki 5 Yıldız Hareketi'nden Alessandro Di Battista, “Demokrasi dolandırıcıları koltuğa yapıştı" sözleriyle eleştiride bulunurken, İtalya'nın Kardeşleri (FDL) partisi lideri Giorgia Meloni ise, “Bu hükümetin diğerinden ne farkı var? Resmen İtalyanların yüzüne tükürüyorlar" diye tepkisini ortaya koydu.

Erken seçim çağrısı

Kuzey Ligi (Lega Nord) lideri Matteo Salvini ise, yeni hükümeti “gülünç" olarak nitelerken, “Angelino Alfano, içişleri bakanıyken ülkeyi göçmenlerle doldurdu, şimdi de dışişleri bakanlığına atandı. Bu bir hükümet değil, koltuğu boşuna işgal edenler topluluğu" diye öfkesini dile getirdi.

Salvini de, 5 Yıldız Hareketi ve FDL gibi derhal erken seçime gidilmesi çağrısı yaptı.

Gentiloni; İtalyan siyasetinin sessiz adamı

62 yaşındaki Paolo Gentiloni dingin yapısıyla biliniyor. Aristokrat bir aileden gelen Gentiloni, Roma La Sapienza Üniversitesi'nde Siyaset Bilimi eğitimi aldıktan sonra gazetecilik yaptı.

Gençlik yıllarından beri siyasetle ilgilenen sosyal demokrat çizgideki Gentiloni, 2001 yılında milletvekili seçildi.

2006-2008 yılları arasında Romano Prodi'nin kurduğu hükümette İletişim Bakanlığı yaptı.

Kurucu üyelerinden olduğu Demokratik Parti'de siyaset yapan Gentiloni, Federica Mogherini'nin AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikasından Sorumlu Yüksek Temsilcisi olmasının ardından Renzi hükümetinde Dışişleri Bakanı oldu (Ekim 2014). Mimar Emanuela Mauro ile evli olan Gentiloni'nin çocuğu bulunmuyor.