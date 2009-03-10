İtalya'da 4 Türk tutuklandı

Roma'da bir dönerci dükkanında bir Afgan vatandaşını fidye için rehin aldıkları saptanan 4

Türk vatandaşı tutuklandı.



Afgan rehinenin, İtalyan polisinin dün gece düzenlediği operasyonla kurtarıldığı olaya ilişkin soruşturma ise sürüyor.



Trastevere Caddesi'nde bulunan Kebap Marmara adlı dönerci dükkanına dün gece baskın düzenleyen İtalyan polisi, 1 haftadır dükkanda rehin tutulan Afgan vatandaşını kurtardı, 34 yaşındaki dükkan sahibi Necmettin Akkan'ın da aralarında olduğu 4 Türk vatandaşı ise tutuklandı.



Tutuklanan Türk vatandaşlarının siyasal sığınmacı statüsünde bulundukları ve İtalya'da bir sabıkalarının bulunmadığı öğrenildi.



Operasyonun Alman polisinden gelen bir istihbarat üzerine düzenlendiği bildirilirken, Almanya'dan, İtalya'da bir döner dükkanının işletmesini devralmak için Roma'ya gelen 34 yaşındaki Afganlı'nın, görüşmeler sırasında Kebap Marmara'da rehin alındığı ortaya çıktı.



Polis kaynakları, olayın, Afgan rehineye Roma'ya gelişinde refakat eden 2 Afganlı'nın durumu Alman polisine bildirmesi üzerine ortaya çıktığını söylediler.



Alman emniyet birimlerinin, operasyon isteminde bulundukları İtalyan polisine ilettikleri bilgi notunda, Kebap Marmara'nın sahibi Akkan'ı "PKK sempatizanı" olarak niteledikleri öğrenildi. Tutuklanan Türkler'in, 3 Mart'ta rehin aldıkları Afgan'ı 1 hafta boyunca dönerci dükkanının alt katında bozuk bir buzdolabına kilitli tuttukları, rehineye yalnızca yemek yemesi ve Almanya'daki akrabalarına telefon etmesi için izin verdikleri kaydedildi.



İddiaya göre, tutuklanan Türk vatandaşları, Afgan rehinenin Almanya'daki akrabalarından 20 bin Avro fidye talebinde bulundular. Türk vatandaşları hakkında, fidye için adam kaçırma suçlamasıyla soruşturma açıldığı kaydedildi. Savcılığın, uyuşturucu ticareti olasılığı üzerinde de durduğu ileri sürüldü.

