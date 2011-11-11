-İtalya'da "kemer sıkma" bütçesi kabul edildi ROMA (A.A) - 11.11.2011 - İtalya Cumhuriyet Senatosu, bütçe açığını azaltmak ve büyümeyi desteklemek üzere hazırlanan ''kemer sıkma'' tedbirlerini de içeren bütçe yasasını onayladı. Ekonomik kriz içindeki ülkeyi ayağa kaldıracağı düşünülen ve Avrupa Birliği'nin (AB) de istediği ekonomik reform taleplerini kapsayan yasa 12'ye karşı 152 oyla kabul edildi. Anamuhalefetteki Demokrat Parti (PD) ile diğer muhalefet partileri Merkez Birliği, Gelecek ve Özgürlük Partileri oylamaya katılmadı. Değerler İtalyası da oylamada yasaya ''hayır'' oyu verdi. Senato'da kabul edilen bütçe yasasının yarın da Temsilciler Meclisi'nde kabul edilmesi bekleniyor. İtalya Başbakanı Silvio Berlusconi, parlamento reform önlemlerini kabul eder etmez istifa edeceğini açıklamıştı. Berlusconi'nin istifasının ardından ülkeyi, 1994-2004 yılları arasında Avrupa Komisyonu İç piyasalar, Gümrük ve Vergilendirme Komiserliği yapan Mario Monti'nin erken seçimlere kadar idare edeceği dile getiriliyor. Adı kurulması gündemde olan geçiş hükümetinin başbakan adayı olarak geçen Mario Monti da iki gün önce Cumhurbaşkanı Giorgio Napolitano tarafından hayat boyu senatör ilan edildikten sonra bugün Senato'da bir oturuma katıldı. Cumhuriyet Senatosu Başkanı Renato Schifani tarafından ''Senato ve kendi adıma en kalbi duygularımla size hoşgeldiniz'' sözleriyle kaşılanan Monti, senatörler tarafından uzun süre ayakta alkışlandı. Senato'da bir süre kalan Monti buradan cumhurbaşkanlığı sarayı Quirinale'ye geçti ve bir süre burada kaldı. Sanayiciler Birliği Başkanı Emma Marcegaglia da Monti dışında bir alternatif olmadığını belirterek, ''Monti doğru seçim'' dedi.